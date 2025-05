Mercato OM : Pour Acherchour, cette recrue n’est pas forcément “fiable” !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en prêt avec une option d’achat de 12 millions d’euros lors du mercato d’hiver, Ismael Bennacer était annoncé comme le joueur capable de transformer le milieu de terrain. Sa qualité de passe et sa vision du jeu devaient apporter une nouvelle dimension à l’équipe. Cependant, la seconde partie de la saison 2024-2025 s’est révélée très compliquée pour l’international algérien, au point que l’OM hésite à lever son option d’achat.

Avec un salaire parmi les plus élevés du club (450 000 euros par mois), Bennacer a été freiné par de nombreuses blessures, passant la majeure partie de son temps sur le banc ou à l’infirmerie. Cette situation déçoit les attentes du président Pablo Longoria et du directeur sportif Mehdi Benatia

Walid Acherchour : « Bennacer n’a plus le coffre nécessaire »

Le consultant Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots sur RMC concernant la situation de Bennacer. Selon lui, le milieu de terrain n’a plus les capacités physiques pour répondre aux exigences d’un calendrier chargé, notamment avec la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions, qui impliquera des matchs tous les trois jours. « Bennacer n’a plus le coffre nécessaire pour tenir son rang. Il ne peut pas enchaîner trois matchs de haut niveau depuis sa blessure à l’AC Milan. Je ne suis pas sûr qu’il soit fiable, il a été tué par ces blessures », a-t-il déclaré.

Mercato OM : Djellit donne les deux possibilités pour Bennacer ! – https://t.co/INqKoHEWtz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 21, 2025



La situation d’Ismael Bennacer illustre les risques liés aux joueurs talentueux mais fragilisés par les blessures. Si son potentiel reste indéniable, ses performances en demi-teinte et son manque de fiabilité physique soulèvent des questions sur son avenir à Marseille. L’OM devra peser le pour et le contre : investir dans un joueur au profil unique mais à la santé incertaine, ou privilégier une stratégie plus prudente en misant sur des joueurs plus réguliers comme Rabiot. La décision de Longoria et Benatia sera cruciale pour l’avenir du club, tant sur le plan sportif que financier.