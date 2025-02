Mercato OM : Acherchour s’interroge sur l’avenir de Greenwood !

Walid Acherchour s’interroge sur le niveau réel de l’attaquant de l’OM, capable du meilleur comme du pire.

Arrivé à l’OM cet été, Mason Greenwood réalise une saison contrastée en Ligue 1. Deuxième meilleur buteur du championnat, l’ancien de Manchester United affiche des statistiques solides, mais son irrégularité pose question. Peut-il devenir un joueur-clé pour Marseille en Ligue des champions ? Dans l’émission l’After Foot, Walid Acherchour a livré une analyse franche sur l’attaquant anglais.

A lire aussi : La balle perdue pour l’arbitre consultant de l’OM, les 3 arguments pour la sanction de Longoria et le mercato estival 2025… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Greenwood, un talent frustrant ?

Pour Walid Acherchour, Mason Greenwood est une énigme :

« Greenwood est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, un joueur important pour Marseille avec beaucoup de responsabilité. Il remplit sa part de boulot. Mais quand on regarde un match de Greenwood, on est souvent frustré car il a des fulgurances, il est capable de faire des choses extraordinaires, de changer le cours d’un match. Mais il est aussi capable de passer complètement à côté. Il est capable de faire du 9/10 et du 4/10. »

L’irrégularité de l’Anglais intrigue et suscite des interrogations sur son avenir :

« Pour la suite, je me demande où est le plafond pour Greenwood. Je ne sais plus quel est son véritable niveau. Est-ce qu’il pourra être important pour l’OM en Ligue des champions ? Est-ce qu’il pourra être irrégulier la saison prochaine avec la C1 ? Sa saison est très bizarre à analyser, je trouve. »

A lire aussi : OM : La SANCTION de LONGORIA et ses CONSEQUENCES ! Greenwood la mauvaise passe…

Si Greenwood affiche des statistiques convaincantes, il doit encore prouver qu’il peut être régulier au plus haut niveau. Son rendement en Ligue des champions sera un véritable test pour juger son impact dans les grands rendez-vous. Marseille doit d’abord valider son ticket pour la prochaine Ligue des champions avant de se projeter sur la saison prochaine avec l’ancien joueur de Manchester.