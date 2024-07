Mercato OM : Adingra, Nusa, Hwang… De Zerbi a tranché?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Après la grosse annonce de L’Equipe sur l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg, les supporters attendent déjà la suite ! Qui devrait venir pour le côté gauche de l’attaque?

L’OM s’est renforcé à plusieurs postes et devrait encore voir du beau monde arriver au milieu avec Pierre-Emile Hojbjerg. Seulement, un endroit sur le terrain demeure bien vide : l’aile gauche. Pourtant, de nombreuses rumeurs évoquent des arrivées à ce poste-là.

Roberto De Zerbi aurait fait une liste de joueurs avec notamment son ancien attaquant à Brighton, Adingra. D’après les informations de Santi Aouna de Foot Mercato, l’Ivoirien ne devrait pas venir. Le coach italien privilégierait un profil plus complet, celui de Hwang qui évolue à Wolverhampton.

De Zerbi veut Hwang — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2024

Des joueurs complémentaires ?

Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, était l’invité de notre émission Foot Débat Marseille. Il s’est exprimé sur les conséquences sportive de la venue de Mason Greenwood et les conséquences en attaque. Considéré comme un immense talent, le joueur deviendra sûrement le joueur le plus en vu de l’équipe.

« Avec l’arrivé de Greenwood, je pense que ça sera le leader d’attaque, déclare Mathieu Grégoire. Quand on regarde les autres pistes offensives explorées comme Hwang, qui est bon, mais qui est plus un joueur d’équipe, pas forcément un pur finisseur. Même s’il a sur performé en début de saison dernière, mais il reste intéressant pour l’organisation de ton équipe. Nkethia est dans le même registre, en termes d’apport statistique. Ce n’est pas un joueur qui est dans les standards d’un avant-centre très prolifique, même si l’on verra, s’il vient, avec son temps de jeu. »

» Greenwood, il y en a peu qui ont son statut dans le foot pro «

Des coéquipiers qui viendront compléter l’attaque. « Ensuite tu as la piste Carboni, Adingra et Sanchez qui sont aussi intéressantes. Même si le Chilien va commencer à faire son âge quand même, donc clairement Greenwood sera ton joueur phare en attaque je pense. Sauf surprise évidemment. Quand tu regardes avec toutes les personnes aussi qu’il y a dans le loft marseillais et déjà dans l’effectif, malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut dans le monde pro. »