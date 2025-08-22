Mercato OM : “Lorsque Greenwood a signé De Zerbi a dit qu’on pouvait lui donner une deuxième chance”

L’affaire Adrien Rabiot continue d’agiter l’Olympique de Marseille. Après avoir déjà pris la parole dans les médias nationaux, Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, s’est exprimée ce vendredi dans La Provence. Elle dénonce une gestion « insupportable » de la part de la direction olympienne et conteste une nouvelle fois le récit officiel autour de l’altercation entre son fils et Jonathan Rowe.

Pour la mère du milieu international français, l’expression employée par Pablo Longoria d’« une violence inouïe » ne repose sur rien de concret :

« Je veux juste rappeler qu’on ne peut pas dire ‘violence inouïe’ si aucun des deux joueurs n’est blessé. J’ai envie de leur dire de nous montrer les images… »

Elle estime que la sanction infligée à Adrien Rabiot est disproportionnée et que le joueur est traité comme un « paria » malgré son investissement depuis son arrivée à Marseille.

« Après tout ce qu’il a fait pour l’OM… »

Véronique Rabiot rappelle que son fils a consenti de nombreux efforts pour rejoindre l’OM l’an dernier et s’impliquer pleinement dans le projet :

« Qu’on le maltraite de cette manière après tout ce qu’il a fait la saison dernière, c’est insupportable. C’est ce qui choque le plus. Il était tellement content d’être ici mais, au final, ils le traitent comme un méchant… »

Une comparaison qui interpelle : Greenwood

La mère du joueur a également pointé du doigt une incohérence dans le discours de Roberto De Zerbi, en évoquant la signature polémique de Mason Greenwood :

« Lorsque Greenwood a signé alors qu’il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu’on pouvait lui donner une deuxième chance. Je suis d’accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n’y aurait que mon fils qui n’aurait pas droit à une deuxième chance ? »

« L’OM devrait le remercier »

Enfin, Véronique Rabiot a conclu son intervention en affirmant que son fils ne doit rien au club phocéen, au contraire :

« Je pars du principe qu’il ne doit rien à l’OM car il a payé d’avance. C’est l’OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect. »

Un feuilleton loin d’être terminé

Ces nouvelles déclarations renforcent la tension autour de l’avenir d’Adrien Rabiot, écarté du groupe et placé sur la liste des transferts. L’OM, de son côté, reste silencieux après les propos très critiques de l’entourage du joueur. Le dossier pourrait peser lourdement sur la fin de mercato olympienne.