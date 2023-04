Dans Redgoal, Javier Saviola s’est exprimé sur la saison d’Alexis Sanchez. L’ancien joueur du Barça a déclaré qu’il aimerait que le chilien retourne jouer à River Plate.

Alors que la fin de saison approche, l’avenir de Sanchez à Marseille est toujours incertain. Arrivé l’été en provenance de l’Inter Milan, le chilien n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM et pourrait partir libre lors du prochain mercato estival. Si les prétendants ne manquent pas, l’ancien joueur du FC Barcelone Javier Saviola a sa préférence. Dans Redgoal, il explique qu’il aimerait revoir Alexis Sanchez jouer à River Plate. Le buteur marseillais avait déjà évolué au club argentin lors de la saison 2007-2008 avant de retourner jouer en Europe.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : L’éventualité Almada uniquement envisageable sous cette condition ?

Sanchez a encore beaucoup à apporter au football

« Revoir Alexis Sanchez à River Plate ? Tous les grands joueurs peuvent revenir dans l’institution. Alexis était là et sait comment pensent les gens de River. Maintenant, il y a Martín Demichelis et il y a un entraîneur impliqué, ce ne sont pas les fans et les anciens joueurs qui décident. Mais nous l’aimons, parce que nous aimons le bon football et Alexis a toujours été un crack. Je l’ai beaucoup aimé tout au long de sa carrière et nous avons souffert avec l’Argentine dans de nombreuses situations, les Copas América… Le Chili a toujours rendu la tâche difficile à notre équipe. J’espère qu’il continuera à jouer encore longtemps. Le Chili a d’excellents joueurs et Alexis a sûrement beaucoup à donner. Je pense qu’Alexis est l’un des plus grands footballeurs que le football chilien a produit. » Javier Saviola – Source : Redgoal (07/04/2023)

Javier Saviola : “ Revoir Alexis Sanchez à River Plate ? Oui, bien sûr. Tous les grands joueurs peuvent revenir. Alexis était là et il sait comment pensent les gens de River. Je l’ai apprécié durant toute sa carrière et nous avons souvent souffert avec l’Argentine durant les Copa… pic.twitter.com/rbCsNwHqTz — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 6, 2023

Sanchez a besoin de garanties pour continuer à l’OM

« J’adore la mentalité de Sanchez. Il respecte les supporters et ça fait du bien d’avoir des joueurs comme ça. Cela n’arrive pas tous les jours. Après je ne sais pas si l’OM va arriver à lui donner ce qu’il demande. Lui, il veut gagner des trophées. C’est super d’avoir un joueur comme ça. Il est venu à Marseille pour gagner. C’est bien d’avoir des joueurs d’équipe mais il faut aussi des joueurs comme ça. Il faudra qu’ils soient mieux entourés. Il veut des garanties et à l’heure actuelle, je ne sais pas si l’OM sera en mesure de les lui offrir. » Lilian Azemon – Football Club de Marseille (28/03/2023)