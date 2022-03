Mercato OM : Alvaro, clap de fin ?

En Espagne depuis plusieurs jours, le défenseur de l’OM Alvaro pourrait ne jamais revenir à Marseille. Les deux parties pourrait trouver un accord autour d’une résiliation de contrat…

Elément important dans la défense bloc bas de Villas Boas, Alvaro a perdu sa place sous les ordres de Sampaoli. Le coach argentin n’est pas fan de son profil et l’a relégué au rang de second remplaçant. La situation s’est petit à petit dégradée entre les deux hommes au point que le joueur a été autorisé à partir en Espagne se resourcer…

Selon RMC, « sauf improbable retournement de situation, Alvaro Gonzalez ne devrait plus rejouer sous les couleurs de l’OM. Jorge Sampaoli a confirmé en interne son souhait de ne pas le réintégrer au groupe professionnel. L’absence de Leonardo Balerdi et le risque de manquer de défenseurs centraux sur cette fin de saison n’y changeront rien. L’entraîneur argentin ne compte pas sur Álvaro et préfère voir l’Espagnol loin de son groupe de joueurs. » Pablo Longoria négocie donc une rupture de contrat à l’amiable avec les représentants du joueur. Ce dernier est en droit de demander une belle indemnité car il a prolongé en fin de saison dernière et dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2024…

OM: négociations pour résilier le contrat d’Alvaro Gonzalez https://t.co/4FjfooKWP2 via @RMCsport — Florent Germain (@flogermain) March 30, 2022

Le directeur de la communication Jacques Cardoze avait affirmé à l’AFP que la situation était sous contrôle et qu’il n’y avait aucun problème entre le joueur et la direction du club.

(Alvaro) est en Espagne en accord avec le club. Il n’y a pas de conflit, ni de mise à l’écart. Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine. » Jacques Cardoze – Source: AFP (23/03/2022)A LIRE AUSSI: Mercato OM: Ça pousse en Italie pour un retour de Milik !

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Kamara a déjà pris sa décision pour son avenir?

S’il aurait pu plier bagages l’hiver dernier, c’est surtout car l’OM le poussait à trouver une porte de sortie. Álvaro n’a pas apprécié le comportement du club phocéen à son égard.

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)