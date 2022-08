Mercato OM : Un nouveau club pour Alvaro Gonzalez !

Libre de tout contrat depuis son départ de l’OM, le défenseur espagnol de 32 ans pourrait se diriger vers la Turquie.

À la recherche d’un nouveau club depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a l’embarra du choix. Annoncé un temps proche de Galatasaray, d’autres rumeurs annoncent des intérêts de Valence ou encore d’AL-Nassr, le nouveau club de Rudi Garcia. L’ancien défenseur de l’OM pourrait finalement choisir de continuer sa carrière en Turquie. Selon les informations de Foot Mercato, l’Espagnol de 32 ans serait en contact avancé avec le Besiktas. Des discussions seraient en cours entre les deux parties pour une arrivée du défenseur central.

Info : l’ancien Marseillais Alvaro Gonzalez cherche toujours un club. S’il espère le FC Valence et qu’il a parlé avec Rudi Garcia, il est désormais en contact avec le Besiktas. https://t.co/QgmrU8BVKm — Sébastien Denis (@sebnonda) August 11, 2022

À LIRE AUSSI : Bailly dans le viseur, la somme demandée pour DIENG, un autre joueur pisté par des clubs anglais? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Les émouvants adieux d’Alvaro à l’OM

« Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m’ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d’avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi.J’ai travaillé d’arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS « — Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (01/08/22)