OM : Le craquage de Gregory Schneider

Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Gregory Schneider a totalement craqué lors du débat : l’OM est-il le club numéro 1 en France.

L’Olympique de Marseille a été décrit par Alexis Sanchez comme le meilleur club en France. Lors de sa présentation, l’attaquant chilien a fait l’éloge de sa nouvelle équipe, expliquant que son ancien coéquipier à Milan Lucie Agoumé lui avait très bien vendu l’OM.

Je ne vais pas dire que l’OM a acheté la LDC, je dis qu’elle a aucune valeur, à mes yeux elle a aucune valeur — Schneider

Sur la Chaîne L’Equipe, le débat tournait autour de ce sujet et plus précisément sur la question : l’OM est-il le plus grand club français? Pour le journaliste Grégory Schneiderr, il est impossible de dire cela. Ce dernier a alors argumenté avec haine en évoquant des matchs achetés et une Ligue des Champions obtenue illégalement. Forcément, les supporters ont découpé cette partie pour s’insurger des propos tenus par le journaliste envers leur club.

« Je ne peux pas admettre de mettre le label de plus grand club français sur un club qui a fait ça au foot. C’est à dire qui a empoissonné les adversaires ?, qui a corrompu des arbitres ?, qui a corrompu des adversaires ?, qui a acheté une Ligue des Champions ?. Je ne peux pas moi l’admettre. Juridiquement je m’en fou je le dis. Des preuves ou pas, demandez à Emmanuel Petit ce qu’il en pense, demandez à Wenger ce qu’il en pense. Après je sais que je casse l’ambiance, je sais que c’est comma ça mais jusqu’au bout je penserais ça. Donc je vais pas dire qu’ils (l’OM) l’ont acheté, je dis qu’elle a aucune valeur, à mes yeux elle a aucune valeur. Parce que c’était cette période là donc après c’est tout je veux dire. Bien sur que c’est mes propos à 100%, mais qui est dupe ici ? Mettre ce label là, vous vous rendez compte ce qu’ils ont fait » Grégory Schneider – Source : La Chaîne L’Equipe (11/08/22)