Mercato OM : Alvaro va résilier son contrat !

Selon les informations publiées par L’Equipe, Alvaro Gonzalez va résilier son contrat avec l’OM dans les prochaines heures.

L’aventure entre l’OM et Alvaro est de plus en plus proche de son terme. Alvaro devrait résilier son contrat d’ici quelques heures selon le journal L’Equipe. La direction marseillaise a déjà payé les salaires qu’il devait au défenseur espagnol, suite aux reports effectués pour financer l’arrivée d’Amine Harit l’été dernier.

Le défenseur à plusieurs destinations possibles pour se relancer notamment en Espagne, mais aussi dans des destinations plus exotiques comme en Arabie Saoudite ou au Mexique chez les Tigres.

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)