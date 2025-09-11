Mercato OM : Amine Harit refuse une belle offre !

L’Olympique de Marseille continue d’animer le marché des transferts. Selon les informations révélées par Africafoot, l’ex-international marocain Amine Harit a récemment décliné une offre venue de Turquie. Le Besiktas, désireux de renforcer son milieu offensif, s’était positionné pour attirer le joueur cet été. Mais le Marseillais de 27 ans n’a pas donné suite, préférant attendre d’autres opportunités plutôt que de rejoindre la Süper Lig.

Depuis le début du mercato, l’OM cherche à alléger son effectif et à réduire sa masse salariale. Le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi a rapidement fixé ses priorités, et le profil d’Amine Harit ne semble plus correspondre au projet sportif en construction. Bien que le joueur ait connu des moments forts sous le maillot marseillais, il figure aujourd’hui parmi les éléments jugés non essentiels.

Harit dit non au Besiktas !

Le refus de l’offre turque complique la tâche des dirigeants marseillais, qui espéraient trouver un point de chute pour l’ancien joueur du FC Nantes. L’idée était de libérer une partie de la masse salariale avant la clôture du mercato. Or, le joueur reste en attente, laissant planer le doute sur sa prochaine destination.

La situation s’est tendue un peu plus cette semaine lorsque le nom d’Amine Harit n’a pas été inscrit sur la liste officielle de l’OM pour la Ligue des champions 2024/25. Cette décision, prise sous l’impulsion de De Zerbi, confirme que le milieu offensif n’entre pas dans les plans immédiats du technicien italien.

Avec l’arrivée de Matt O’Riley, son avenir est encore plus bouché à Marseille…