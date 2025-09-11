OM : le message mobilisateur de Mehdi Benatia après un mercato mouvementé

MERCATO OM : Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a pris la parole sur Instagram pour adresser un message aux supporters marseillais, au lendemain d’un mercato agité marqué par douze arrivées, seize départs et l’affaire Rabiot-Rowe.

« Il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail »

Dans son message, l’ancien défenseur international marocain a d’abord souhaité la bienvenue aux nombreuses recrues marseillaises :

« Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. »

A lire aussi : Mercato OM : Adrien Rabiot sort du silence !

Conscient de l’effervescence suscitée par les dernières semaines, Benatia a insisté sur l’état d’esprit que l’OM devra afficher pour réussir sa saison :

« Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur. »

Un mercato animé, marqué par l’affaire Rabiot

L’été marseillais avait pourtant débuté sous le signe de la stabilité, comme l’avait annoncé Pablo Longoria. Mais la réalité du marché et l’altercation violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes (1-0) le 15 août ont bouleversé les plans. Les deux joueurs ont finalement quitté l’effectif, entraînant une nouvelle vague de mouvements.

L’arrivée de Pavard, symbole du renouveau

Ce message de Benatia intervient dans un contexte où l’OM a néanmoins réussi à attirer plusieurs recrues de renom, dont Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018, arrivé en provenance de l’Inter Milan, a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club phocéen :

« Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. (…) Je ne voulais que l’OM. J’ai eu une bonne discussion avec Medhi (Benatia). C’est quelqu’un qui fait un très bon travail depuis deux ans. »

Mobilisation générale

À travers son message, Benatia cherche à tourner la page d’un mercato chahuté pour recentrer l’attention sur le terrain. Avec un effectif largement remodelé et un retour attendu en Ligue des champions, le directeur sportif appelle joueurs et supporters à regarder désormais dans la même direction.

A lire aussi : Balerdi dans le dur, nouvelle polémique Rabiot, mauvaise nouvelle pour Lorient… Les 3 infos du jour