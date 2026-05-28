Mercato OM : Analyse du travail de Grégory Lorenzi !

Habitué à avoir un budget serré à Brest, Lorenzi a su faire des bons coups et bonifiés le prix de ses joueurs pour effectuer de belles plus-values. Des qualités qui feraient du bien à l’Olympique de Marseille. Retour sur les différents coups du prochain directeur sportif de l’OM.

A Brest, difficile de réaliser des transferts à deux chiffres. Alors, pour cela, les Brestois ont fait appel à leur maître en la matière : Grégory Lorenzi. Bientôt officiellement en place du côté de l’OM, le directeur sportif s’appuie sur son réseau et ses idées qui lui ont permis d’atteindre la Ligue des Champions avec Brest.

Quand on a peu de budget, il faut des idées. Et Lorenzi en a. Pour preuve, son plus gros achat durant ses dix années passées dans le Finistère a été de cinq millions d’euros. Lors de la saison 2020/21, Brest dépense cette somme pour s’offrir les services de l’attaquant Steve Mounié puis de Franck Honorat pour le même prix. Habile dans le money-time, il a notamment fait venir cinq joueurs lors des deux derniers jours du mercato l’été dernier.

Peu de moyens mais de bonnes idées

En dépit du manque de moyens, le directeur sportif se creuse la tête et débauche des joueurs expérimentés de Ligue 1 à petits prix. C’est notamment le cas de Pierre Lees-Melou arrivé pour 2.5M€, de Kamory Doumbia (4M€), de Ludovic Ajorque (2M€), de Mahdi Camara (3M€). Del Castillo, acheté 1.5M€, est aussi l’un de ces joueurs qui va amener Brest au sommet et à une qualification en Ligue des Champions.

D’autres très bons coups ont été réalisés par Lorenzi notamment en ayant recours au prêt et aux transferts de joueurs libres. Une pratique connue de l’Olympique de Marseille pas toujours concluante. Par exemple, il a relancé l’ancien strasbourgeois Kenny Lala, libre de tout contrat et aujourd’hui titulaire dans l’équipe d’Éric Roy. Il a aussi réussi des bons coups de cette manière en signant l’attaquant algérien Islam Slimani ou encore Youssef Belaïli.

Une valorisation d’effectif qui rapporte gros

Bien acheté c’est bien mais bien vendre en plus, c’est encore mieux. Grégory Lorenzi parvient à faire ce que l’Olympique Marseille a du mal à réaliser : valoriser son effectif. Le directeur sportif, qui devrait être nommé officiellement d’ici peu à l’OM, a réussi de nombreuses plus-values salvatrices pour un club au budget serré comme Brest.

Sa plus grosse réussite réside dans le cas Romain Faivre. Après avoir acheté l’attaquant pour seulement 400 000€, Faivre est parti, deux saisons plus tard, à Lyon pour 15M€. Cette situation s’est répétée ensuite avec plusieurs grosses ventes. L’ancien marseillais Lilian Brassier a été d’abord prêté à Brest avant d’être acheté 2M€ à Rennes puis revendu au même club pour 12M€.

Des qualités qui peuvent aider l’OM dans sa reconstruction

Lorenzi a également fait jouer ses bonnes relations, notamment avec Southampton. Il a d’abord vendu au club anglais Ibrahima Diallo pour 12M€ après l’avoir acquis pour six fois moins. Puis un an plus tard, l’opération s’est répétée avec le latéral Romain Perraud, acheté 2M€ et vendu aussi pour 12M€. D’autres cas confirment le savoir-faire de Lorenzi comme Lees-Melou acheté 2.5M€ et revendu 6M€ au Paris FC l’été dernier. Le milieu a fortement progressé après son arrivée à Brest, lui permettant d’être prétendant au onze de l’année lors de la saison 2023-24 suite à leur qualification en Ligue des Champions.

Forcément, tous ses transferts n’ont pas toujours été des réussites mais Grégory Lorenzi peut être l’homme qu’il faut à l’Olympique de Marseille. Un homme avec des idées et qui sait valoriser ses joueurs. Des qualités qui ont manqué à la précédente direction dont la balance des transferts est nettement négative.

Clarence Maillefaud