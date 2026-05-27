Mercato OM : Stéphane Richard confirme pour Lorenzi !

Attendue depuis plusieurs semaines, la nomination du nouveau directeur sportif de l’OM serait imminente. Le nom de Grégory Lorenzi a été confirmé par le président Stéphane Richard.

La rumeur grandissait depuis de longues semaines. Le nom de Grégory Lorenzi n’avait de cesse de revenir avec insistance sans que l’officialisation n’ait lieu.

Une officialisation “dans les prochaines heures”

Interrogé par RMC à l’occasion du lancement du “Who’s Who” au siège de BFM Marseille Provence, le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, a confirmé l’arrivée imminente de l’ancien directeur sportif de Brest : “Oui, le nom qui circule dans la presse (Lorenzi) est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures.” Lorenzi devrait arriver dans les prochains pour remplacer Medhi Benatia

Une première annonce forte dans un club qui devrait voir son organigramme interne bouleversé avec de nombreux départs. Avec l’arrivée de Lorenzi, c’est un mercato qui s’annonce agité qui peut démarrer. Pour rappel, l’OM doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à fin juin pour répondre aux exigences de la DNCG.

Pas d’inquiétude par rapport à l’imbroglio niçois

Selon La Provence, l’imbroglio du contrat niçois de Lorenzi n’inquiète en aucun cas le clan de Lorenzi (mettre lien avec contrat). Il aurait même déjà commencé à travailler sur les contours de l’effectif marseillais pour la saison prochaine.

L’ancien directeur sportif brestois n’aura pas le temps de se reposer et devra se plonger directement dans le grand bain marseillais. Avec un objectif : retrouver de la stabilité en recrutant malin. Une nouvelle page se tourne. La cure d’austérité annoncée par McCourt et Richard peut commencer avec l’arrivée de son nouveau directeur sportif.

Clarence Maillefaud