Mercato OM : André Villas-Boas est très clair sur l’avenir de Mitroglou

Le coach portugais a été très clair sur l’avenir de l’attaquant grec Kostas Mitroglou. Son avenir s’écrit toujours loin de Marseille !

Son retour malchanceux avec le groupe à l’entrainement ne voulait donc rien dire… En conférence de presse, André Villas-Boas a répété qu’il ne comptait pas sur Kostas Mitroglou cette saison. Interrogé au sujet du retour à l’entraînement collectif du Grec, AVB ne change pas de cap : il ne compte toujours pas sur lui cette saison.

IL N’A MÊME PAS 1% DE CHANCE DE REVENIR DANS L’EFFECTIF

» Non, on en a parlé ensemble, il aura parfois la possibilité de s’entrainer avec nous. Mais il sait que je compte pas sur lui. On cherche une porte de sortie. On ne peut pas mettre à la porte un joueur sous contrat. Mais je lui ai dit que je ne compte pas sur lui, il n’a même pas 1% de chance de revenir dans l’effectif(…) Je lui ai dit, c’était franc et direct. Je lui souhaite le meilleur. »

André Villas-Boas. Source : Conférence de presse – 28/08

