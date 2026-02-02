OM : un dernier jour de mercato bouillant entre ventes et renforts

À Marseille, le mercato hivernal s’apprête à se refermer dans un climat toujours aussi mouvementé. À l’approche de la deadline, les dirigeants olympiens poursuivent leur vaste chantier, avec encore plusieurs départs espérés et des arrivées en passe d’être finalisées.

Les sorties s’enchaînent d’abord. Après le transfert imminent de Darryl Bakola vers Sassuolo, où le jeune milieu de terrain de 18 ans est attendu ce dimanche, l’OM cherche encore à se séparer de deux ou trois éléments supplémentaires. Parmi eux figure Angel Gomes. Arrivé libre l’été dernier après la fin de son contrat à Lille, l’international anglais de 25 ans pourrait déjà quitter la Canebière. Un prêt à Wolverhampton, assorti d’une option d’achat estimée à environ 7 millions d’euros, est à l’étude. Son départ rapide rappellerait ceux, tout aussi précoces, de Lilian Brassier, Elye Wahi ou Ismaël Koné.



A lire aussi : OM : réunion de crise entre la direction et les supporters ce lundi !

Matt O’Riley est également sur la liste des partants. En manque de temps de jeu et relégué à un rôle secondaire au milieu de terrain, l’international danois pourrait retourner à Brighton, qui l’avait prêté à l’OM jusqu’en juin. À l’inverse, malgré certaines rumeurs, Arthur Vermeeren et son entourage souhaitent aller au bout de son prêt en provenance de Leipzig.

Ulisses Garcia devrait lui aussi quitter Marseille. Le latéral suisse est attendu à Sassuolo pour un prêt avec option d’achat estimée à 4 millions d’euros. Robinio Diaz, Ruben Blanco, Pol Lirola et Neal Maupay ont déjà quitté le club.

Côté arrivées, l’OM a bouclé le dossier Himad Abdelli, attendu ce lundi pour un transfert évalué à un peu moins de 3 millions d’euros, bonus et pourcentage à la revente inclus. Tochukwu Nnadi va également rejoindre Marseille, tandis que Souffian el-Karouani est espéré pour renforcer le flanc gauche. Un hiver une nouvelle fois très agité, dans un contexte que Roberto De Zerbi juge peu propice à la stabilité sportive.