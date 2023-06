Mercato OM : Après Bailly, un autre joueur fait ses adieux !

La fin de saison est arrivée avec forcément son lot de départ ! Certains sont déjà officiels avec Eric Bailly et Luis Suarez notamment. Les deux hommes ont déjà fait leurs adieux sur les réseaux sociaux !

Cette saison 2022/2023 est terminée ! L’Olympique de Marseille aura donc fini sur la 3e place, juste derrière le PSG et le RC Lens. Igor Tudor a annoncé son départ en conférence de presse et quelques joueurs connaissent déjà leur sort. C’est notamment le cas d’Eric Bailly qui l’avait officialisé sur ses réseaux sociaux même avant la dernière journée de championnat.

Luis Suarez fait ses adieux

L’Ivoirien n’est pas le seul à faire un bilan. Sur son compte Instagram, Luis Suarez a également posté un message de remerciement à l’Olympique de Marseille ! L’attaquant colombien débarqué à l’été dernier avait finalement rejoint Almeria en prêt avec option d’achat. Le club espagnol s’étant maintenu en Liga, il restera en Espagne la saison prochaine contre 8M€ !

« Fin d’une saison faite de hauts et de bas, de moments doux et d’autres moins, mais toujours en réalisant des objectifs et des rêves ! Merci à l’Olympique de Marseille et Almeria pour cette saison unique ; il est temps de se reposer et de se préparer pour ce qui vient », a posté le buteur sur son compte Instagram.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria aurait formulé une offre pour un milieu de terrain !

Cela n’a pas été facile pour Vitinha

#Longoria : « On pouvait avoir plus de performance de Vitinha sur les premiers mois. Mais c’est vrai aussi qu’il est un meilleur attaquant du championnat portugais et meilleur buteur de l’Europa League. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement et l’avenir de Vitinha à l’OM. « Vitinha est arrivé un jeudi, Tudor l’a fait jouer le samedi ou le dimanche… Peut-être que c’était nécessaire… » Pour autant, le président reste confiant. « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. »