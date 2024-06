Mercato OM : Après Brassier, un accord pour la deuxième recrue ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille a officialisé un accord de principe avec De Zerbi et a lancé son degraissage. Pourautant, le club travaille aussi au recrutement, Brassier devrait arriver, et le milieu de terrain Ismaël Koné est tout proche.

En effet, selon Foot Mercato, l’OM dispose d’un « accord total avec Watford pour la signature d’Ismaël Koné. Le milieu de terrain de 22 ans, actuellement aux États-Unis pour disputer la Copa América avec le Canada, s’est également mis d’accord sur le contrat qui le liera pour plusieurs années à l’Olympique de Marseille. Selon nos indiscrétions, ce dernier a même refusé des offres plus onéreuses de la Roma et de West Ham pour rallier la Canebière. Pour mener à bien ce dossier, les dirigeants marseillais ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour passer devant une concurrence plus armée financièrement. »

Koné devrait signer à l’OM

🚨EXCL: 🔵⚪️🇨🇦 #Ligue1 | 🔐 L’OM et Watford sont proches de trouver un accord TOTAL pour Ismaël Koné❗️ ✍️ Le milieu de terrain de l’OM va rejoindre l’OM ❌️ L’international canadien a refusé des offres plus importantes de West Ham et la Roma pour rejoindre le projet olympien… pic.twitter.com/JzyPfyFPPR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 25, 2024



Après de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines, un milieu de terrain vient de s’ajouter à la liste ! Il s’agit d’Ismaël Koné, milieu de terrain de Watford qui a impressionné cette saison avec de belles performances. Le Canadien d’origine ivoirienne est observé par les Marseillais pour un transfert cet été. Il est également suivi par d’autres clubs en Europe comme la Roma et West Ham. Il est sous contrat avec Watford jusqu’en juin 2027.

Ismaël Koné é uno dei centrocampisti maggiormente apprezzati in Europa. I tre club più attenti alla sua situazione sono Roma, Marsiglia e West Ham. Il centrocampista [2002] di proprietà del Watford ha un contratto in scadenza nel 2027. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 22, 2024

« Ces salaires à 500 000 euros, c’est de la préhistoire »

Interrogé lors de notre émission Débat Foot Marseille sur l’intérêt du club Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier, pour Jordan Veretout, notre journaliste Benjamin Courmes ouvre la porte à un départ du milieu international français. « Un départ de Veretout, c’est clair que vu son niveau de salaire, si t’as une offre il faut qu’il parte, je pense. Son niveau de performance il est pas en adéquation avec son niveau de salaire. Et son niveau de salaire n’est d’ailleurs plus en adéquation avec la Ligue 1 en général. »

Évalue à 540 000 euros par mois, Veretout est devenu le 2ème plus gros salaire de l’effectif olympien depuis le retour de Correa en prêt à l’Inter Milan. « Ces salaires à 500 000 euros par mois, c’est de la préhistoire ça n’existe plus. Des joueurs à 500 000 euros par mois t’en aura plus, ou alors ça sera vraiment 1 ou 2 mecs qui vont t’apporter un niveau vraiment autre que ce que tu peux avoir en Ligue 1. »