Mercato OM : Après la Lazio, un autre club s’intéresse à Luis Henrique…

Après deux saisons à l’OM, Luis Henrique pourrait bien changer d’air cet été. La première recrue de Pablo Longoria ne s’est pas imposée et pourrait bien s’envoler pour l’Italie…

Alors que le nom de Luis Henrique a déjà été évoqué du côté de la Lazio, un autre club de Serie A serait sur le coup. En effet, selon le média italien TMW, « le Torino aimerait recruter l’ailier de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique. La Lazio s’était d’ailleurs manifestée sur le joueur ces dernières semaines, mais Toro tente d’accélérer ce dossier. » Le joueur de 20 ans a participé à 20 matches de Ligue 1 cette saison (pour un faible total de 692 minutes), il n’a pas marqué et a offert une seule passe décisive…

🗞 Luis Henrique 🇧🇷 intéresse le club du Torino 🇮🇹. L’entraîneur Ivan Juric apprécie son profil. Le club italien pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. #TeamOM | #MercatOM [Tuttomercatoweb] pic.twitter.com/EgrYp52hvE — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 14, 2022

Dieng par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit

« Sampaoli ne lui a pas tant donné de temps de jeu que ça je trouve depuis le début de la saison. Il a un truc différent par rapport à ce que l’on a aujourd’hui dans l’effectif. Ce côté où il n’a pas peur, de par ses appels, il est tranchant, il va vraiment vers le but. Bakambu a un peu ce côté-là aussi. Mais Dieng est dans la force de l’âge, il est tout jeune. Physiquement, il est monstrueux. La tête qu’il met contre l’Égypte, il monte super haut. Physiquement, il a d’énormes qualités aussi. Je me dis que c’est étonnant que Sampaoli ne l’ai pas fait plus jouer avant. Par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC