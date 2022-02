Riolo « ne peut pas s’empêcher de trouver cet OM extraordinaire »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 5-2 face à Angers vendredi dernier. Un match renversant dans lequel les Phocéens étaient menés 0-2 après dix minutes de jeu. Daniel Riolo a encensé la prestation des joueurs et de Jorge Sampaoli.

C’est une équipe de l’OM renversante à laquelle nous avons eu droit vendredi dernier. Menés 0-2 par Angers après seulement dix minutes de jeu au Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli sont parvenus à renverser totalement la tendance. Score final, 5-2.

Guidés par un Arkadiusz Milik des grands soirs qui a inscrit un triplé, les joueurs de l’OM n’ont laissé aucune autre chance aux Angevins le reste de la rencontre.

J’ai une affection folle pour ce football – Daniel Riolo

Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo n’a pas pu s’empêcher d’encenser le football pratiqué par l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli.

« Exactement comme à l’époque de Bielsa. Ce foot, je ne peux pas m’empêcher de trouver ça extraordinaire. J’ai une affection folle pour ce football. Ce qui s’est passé vendredi au stade Vélodrome, je trouve que c’est dingue. Si demain, dans tous les débats que l’on a sur le jeu, un type vient me dire « à l’OM on peut mettre l’argent et avoir Mourinho avec 2-3 pointures internationales et on va jouer autrement, on va jouer le titre ». D’accord, je veux bien discuter. Je veux bien rogner un peu sur mes goûts. Mais aujourd’hui, l’OM n’a pas ces moyens là, l’OM a eu les moyens de se payer Sampaoli et a les moyens d’avoir les joueurs présents sur le terrain et qui pratiquent le jeu voulu par Sampaoli. Et bien, dans le cadre de cette ambition là, moi je trouve que les Marseillais sont chanceux, que le Vélodrome est chanceux. Pendant quelques semaines, les gens ne pouvaient plus aller au stade c’était un peu triste. Vendredi, c’était dingue, c’était génial, c’était fantastique. C’est l’OM de Sampaoli. On a ce qu’on a acheté, il n’y a pas de surprises. On savait, on l’avait pas encore réellement eu, un peu au début de saison. Mais le match où t’es mené 0-2, tu comprends rien à ce qui est en train de se passer pour que ça se termine à 5-2. On a eu le paroxysme « sampaolesque ». Je pense que ça n’a pas de prix. On peut discuter de tout ce que vous voulez, de ses erreurs et il en commet. » Daniel Riolo – Source : After Foot RMC (07/02/2022)