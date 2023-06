Mercato OM : Après l’Arabie Saoudite, un autre championnat discute avec Alexis Sánchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexis Sánchez s’éloigne de l’OM ? C’est ce qu’annonce le média turc, Fotomaç, qui explique le Chilien serait la priorité de Galatasaray. Les représentants de l’attaquant de 34 ans se seraient même déjà entretenus avec le club turc.

Selon le média turc, Fotomaç, Galatasaray aurait fait d’Alexis Sánchez, sa priorité numéro 1 pour ce mercato. Déjà sur le coup l’été dernier, lorsque le chilien quittait l’Inter Milan pour rejoindre l’Olympique de Marseille, le club turc aimerait cette fois ne pas rater le coche.

Le vice-président de Galatasaray aurait même déjà rencontré les représentants du Chilien et une autre réunion pourrait avoir lieu dans la semaine. L’avenir de Sánchez à l’OM semble s’assombrir un peu plus chaque jour. Pablo Longoria va devoir se montrer très convaincant, s’il veut conserver son attaquant vedette, qui pourrait prendre le chemin de la Turquie.

🚨 Alexis #Sánchez n’intéresse pas seulement l’Arabie Saoudite. 👉 Galatasaray est aussi passé à l’action pour le Chilien. Des rencontres ont déjà eu lieu entre ses agents et les dirigeants turcs.@fotomac | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/0UxZiqQuRE — Peuple Olympien (@peupleolympien) June 25, 2023

Longoria veut toujours garder Sánchez

Le président olympien est clair, il veut continuer une saison de plus avec Alexis Sánchez : « On veut le conserver car il nous a beaucoup apporté. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent. Nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu’il avait cette saison. »

La décision reviendra désormais au Chilien de 34 ans et à ses représentants de décider s’ils continueront l’aventure en Provence ou non. En cas de refus de l’ancien barcelonais, Pablo Longoria devra recruter deux nouveaux attaquants pour la saison prochaine…