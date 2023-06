Mercato OM : Kondogbia (probable) première recrue… et ensuite ?

Maintenant que l’OM tient son nouveau coach en la personne de Marcelino. Le mercato olympien devrait s’accélérer avec comme première recrue annoncée Geoffrey Kondogbia. Et ensuite ?

Marcelino est officiellement le nouvel entraîneur de l’OM. Le mercato olympien va enfin pouvoir commencer. Geoffrey Kondogbia devrait être la première recrue des dirigeants marseillais pour renforcer le milieu de terrain. Et ensuite ? L’OM cherche un (voire 2) latéral gauche, le nom de Antonee Robinson (25 ans), cadre de Fulham depuis 3 saisons a été évoqué. Mais Manchester City, l’Inter et l’AC Milan sont sur le coup et le montant du transfert pourrait s’envoler aux alentours de 40M€. Autre poste recherché, celui de défenseur central. Romain Saïss semble être une option sérieuse. Des discussions autour d’un contrat de 2 ou 3 ans avec une année en option sont en cours selon RMC. Besiktas réclame environ 4M€ mais l’opération pourrait se faire en dessous. Autre option à ce poste, celle du défenseur central de Botafogo, Adryelson, selon le journaliste brésilien Marcelo Hazan. Le Brésilien de 25 ans à la cote en Europe, notamment en Turquie. Son club aurait d’ailleurs refusé une offre de 4 millions en provenance de Besiktas.

Selon l’Equipe, Andy Diouf (FC Bâle). ancien Rennais qui sort d’une première saison très convaincante en Suisse, serait visé par l’Olympique de Marseille (mais aussi Lens). Cependant l’arrivée de Kondogbia devrait refermer ce dossier. Le nom du jeune Habib Diarra a aussi été évoqué mais le rachat du RC Strasbourg devrait changer la donne.

Quid de l’attaque ? Car Marcelino a l’habitude de faite évoluer son équipe en 4-4-2, et l’OM à l’heure actuelle ne possède dans ses rang qu’un seul attaquant : Vitinha. Alexis Sanchez n’a pas (encore?) prolongé et Longoria pourrait recruter 2 attaquants de plus.

Kondogbia à l’OM ? Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui donne de nouveaux détails sur les négociations et le futur contrat du joueur : « L’accord actuel entre Geoffrey Kondogbia et l’Olympique de Marseille est pour un contrat à long terme valable jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire. Nouvelle série de pourparlers bientôt avec l’Atlético pour conclure l’affaire autour de 7 millions d’euros. Le joueur est clair : il ne veut que l’OM, » explique ainsi le journaliste italien toujours très bien informé en matière de mercato.

