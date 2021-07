Après Konrad, De la Fuente, Under, Balerdi, Guendouzi, la 6e recrue va être Pau Lopez. Le gardien espagnol de la Roma est à Marseille et devrait être officialisé dans les prochaines heures. Un 7e larron va aussi débarquer, Luan Peres…

L’OM devrait voir partir Duje Caleta Car et a déjà perdu Hiroki Sakai. Si Léo Balerdi a été définitivement transféré, Lucas Perrin pourrait lui changer d’air. Alors que le nom de David Luiz a longtemps été évoqué, Pablo Longoria aurait finalement opté pour un autre brésilien, plus jeune et gaucher, Luan Peres. Le joueur de 26 ans connait bien Sampaoli pour avoir joué sous ses ordres plusieurs mois à Santos. Si son passage en Belgique a été un échec, ce dernier, comme Gerson s’est bien relancé au Brésil. Selon Mohamed Bouhafsi, le dossier est bouclé pour 4,5M€. Santos est en difficulté financière et va donc laisser filer son défenseur à Marseille.

Accord trouvé entre Santos et l’OM pour Pres et un transfert de 4,5M€ bonus compris

« C’est bouclé pour Luan Peres à l’OM ! Accord trouvé entre Santos et l’OM pour un transfert de 4,5M€ bonus compris. Le défenseur de 26 ans est attendu dans les prochains jours à Marseille pour passer la visite médicale. » Mohamed Bouhafsi – source : Twitter (06/07/2021)

PERES A DÛ RESTER 6 MOIS À BRUGGE. ÇA N’ALLAIT VRAIMENT PAS — HOLSBEEK

« Il n’a fait que passer à Brugge… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)