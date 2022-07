Mercato OM : Arteta a un plan pour Saliba !

William Saliba est très courtisé cet été, par l’OM évidemment mais pas seulement. Mikel Arteta a tenu à clarifier les choses en conférence de presse, le technicien des Gunners n’envisage pas son départ cet été.

En conférence de presse, Mikel Arteta a de nouveau été interrogé sur l’avenir de son nouveau protégé, William Saliba. Et l’entraîneur d’Arsenal l’a encore une fois rappelé, il compte sur l’international français (5 sélections). Le défenseur de 21 ans l’avait dit lui aussi dans une vidéo publiée sur le site d’Arsenal, il veut s’imposer et progresser dans le club londonien. De quoi refroidir les éventuels prétendants que sont notamment l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone.

» Nous avons toujours un plan, et nous avons l’intention de l’exécuter. Nous sommes vraiment heureux d’avoir William. On voit comment il s’est adapté, il a mûri… on est ravis de l’avoir. « Mikel Arteta Source : Conférence de presse (20/07/2022)

« Il a tellement clamé son amour pour l’OM » — De Bono

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, William Saliba va vraisemblablement retourner à Arsenal où il lui reste deux ans de contrats. Une information qui ne ravit pas les supporters marseillais, et qui n’a pas manqué de décevoir Jean-Charles de Bono.

« ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)