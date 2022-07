Mercato OM : William Saliba dans la short-list d’un très gros club?

L’Olympique de Marseille aimerait reprendre William Saliba de retour à Arsenal après un prêt d’une saison. Le Français est sur le short-list du FC Barcelone.

Après un prêt d’une saison à l’Olympique de Marseille, la cote de William Saliba a explosé en Europe. Le joueur appartenant à Arsenal est de retour chez les Gunners depuis quelques jours et a même joué en amical face à Everton.

L’international français semble devenir une réelle option pour Mikel Arteta la saison prochaine. Le coach du club de Premier League l’a expliqué en conférence de presse après le match de préparation face à Everton il y a quelques jours.

« Saliba ? Il est dans les plans. Nous ne pouvons pas garantir une place de titulaire à quiconque dans cette équipe, vous pouvez poser cette question à n’importe qui. Ce que nous garantissons, c’est que ceux que nous voyons vraiment et dont nous pensons qu’ils vont nous amener au niveau supérieur vont jouer beaucoup de minutes » Mikel Arteta – Source : ESPN (16/07/22)

Arteta confirms: “William Saliba is in the plans, I’m excited to see him. We can’t guarantee first-team football to anybody in this team but the ones we really see and think are going to take us to the next level, they’re going to be playing a lot of minutes”. ⚪️🔴 #AFC pic.twitter.com/yd9ovM1y7N

