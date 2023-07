Mercato OM : Aubameyang ça se précise… fin du dossier Alexis Sanchez ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pierre-Emerick Aubameyang aurait trouvé un accord avec l’OM, reste à convaincre Chelsea de laisser filer son attaquant sans être trop gourmand. Alors que l’OM espérait une résiliation et donc pas d’indemnités de transfert, le club anglais aimerait récupérer 6M€ selon la Provence… Une possible arrivée qui pourrait refermer le dossier Alexis Sanchez ?

Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM, ça chauffe. Le Gabonais se serait mis d’accord avec le club phocéen sur les termes d’un contrat de 3 ans (2+1?), pour rejoindre Marseille dans les prochains jours. Selon la Provence, « l’OM serait sur le point de conclure avec une offre auprès de Chelsea, le club londonien souhaitant 6 millions d’euros. On se dirigerait donc vers un transfert, alors que la tendance des dernières heures était à des discussions entre Aubameyang et le club londonien afin qu’il parvienne à se libérer de sa dernière année de contrat… » Chelsea veut se séparer de l’attaquant, si ce dernier est vraiment emballé par l’idée de venir à Marseille cela devrait bien se terminer…

Aubameyang a tenté d’obtenir une résiliation mais Chelsea demande 6M€?

Fort de son accord avec l’attaquant, le club olympien serait sur le point de s’entendre avec Chelsea pour un transfert#OM #TeamOM https://t.co/gcQzJ7Fnbd — La Provence OM (@OMLaProvence) July 19, 2023

Aubameyang, cela éloignerait encore plus Sanchez de l’OM ?

Cette possible arrivée, car rien n’est encore fait, semble refermer la possibilité de voir Alexis Sanchez revenir. La Provence précise qu’il « semble de plus plus probable qu’Alexis Sanchez, dont le contrat d’un an a expiré cet été, ne reviendra pas. » Il faut dire que si l’OM s’est séparé de gros salaire comme Milik ou Strootman, la recrue Kondogbia va disposer de gros émoluments, tout comme Aubameyang si ce dernier s’engage avec le club olympien. Longoria peut-il se permettre de rajouter le salaire de Sanchez ? Peut être pas…

Contrat de 3 ans (2+ 1?), transfert entre 2 et 3M€ pour Chelsea ?

Cependant, d’après le journaliste italien, Daniele Lungo, Pablo Longoria pourrait finalement payer entre 2 et 3 millions à Chelsea pour le joueur : « L’Olympique de Marseille se rapproche d’Aubameyang. Accord avec le joueur sur les termes contractuels, un montant d’environ 2/3 millions d’euros ira à Chelsea. »

L’Olympique Marsiglia sempre più vicino ad Aubameyang. Intesa con il giocatore per i termini contrattuali, al Chelsea andrà una cifra sui 2/3 milioni di euro #teamOM pic.twitter.com/bZW2jsJJnL — Daniele Longo (@86_longo) July 18, 2023

L’Atlético toujours en course ?

Alors que l’OM semble de plus en plus proche de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang, l’Atlético de Madrid aimerait venir jouer les trouble-fêtes et s’attacher les services du Gabonais. Selon Fichajes, l’Atlético serait à la lutte avec Marseille pour l’attaquant de 34 ans, même si l’OM garde une forte longueur d’avance.

Pablo Longoria aurait en effet déjà trouvé un accord pour un contrat de 3 ans avec Aubameyang. Le joueur veut venir à Marseille et le club phocéen devrait s’entretenir avec Chelsea cette semaine pour trouver un accord et officialiser la venue du Gabonais, selon Fabrizio Romano.