Mercato OM : Aubameyang, c’est fait? Les détails apportés par Fabrizio Romano !

La folle rumeur Pierre-Emerick Aubameyang prend une toute nouvelle ampleur ! D’après Fabrizio Romano, le Gabonais devrait bien s’engager à l’OM.

L’Olympique de Marseille serait tout proche de trouver un accord pour récupérer Pierre-Emerick Aubamayeng ! L’international gabonais est sous contrat avec Chelsea et pourrait être libéré de sa dernière année afin de rejoindre l’OM. Il y signerait un contrat de 3 ans et aurait même déjà trouvé un accord avec la direction marseillaise comme l’explique Fabrizio Romano.

Autre détail important, le joueur veut vraiment rejoindre l’OM ce qui ajoute de l’optimisme chez les Marseillais. A 34 ans, il devrait donc s’engager à l’OM jusqu’en 2026 et aura 37 ans. Ce contrat longue durée a certainement été proposé afin de lisser le gros salaire que touche l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne.

Olympique Marseille and Pierre Emerick Aubameyang have reached agreement on three year contract — until 2026 🔵

Aubameyang, open to join OM — that’s why Marseille are optimistic, confident to get it done.

Negotiations with Chelsea, not expected to be complicated. #OM #TeamOM pic.twitter.com/QV1JUMVksg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023