Mercato concurrents OM : Lens veut remplacer Openda par un ancien marseillais ?

L'Equipe a révélé récemment que le RC Lens avait des contacts avec un joueur connaissant « très bien la Ligue 1 ». Depuis, la rumeur selon laquelle ce joueur serait Michy Batshuayi, qui serait visé pour remplacer Loïs Openda.

Après avoir (enfin) bouclé le départ de Loïs Openda, le Racing Club de Lens va devoir trouver son remplaçant rapidement car la reprise de la Ligue 1 est dans un mois. Avec les 50 millions d’euros récupérés de la vente de l’attaquant belge, les Sang et Or vont pouvoir investir et même se renforcer sur plusieurs lignes.

Il y a peu, l’Equipe révélait que le club nordiste aurait des premiers contacts avec un joueur qui connait « très bien la Ligue 1 » . Celui-ci pourrait être l’ancien joueur de l’OM Michy Batshuayi selon le site Lensois.com.

Vers un transfert à bas coût ?

Celui-ci affirme que des discussion ont commencé entre la direction lensoise et l’attaquant du Fenerbahce. L’international belge (51 sélections, 27 buts) serait très intéressé par le projet des Sang et Or selon son entourage.

En terme de coût, il pourrait rentrer dans les clous pour le Racing car il est évalué à 10 millions d’euros par Transfermarket et n’a qu’un an de contrat. Après son passage prometteur à Marseille, Batshuayi n’a pas confirmé une fois passé à Chelsea en 2016 pour 39M€.

Il a enchainé ensuite les prêts peu convaincants (Dortmund, Valence, Crystal Palace, Besiktas) avant d’être vendu au Fenerbahce l’été dernier pour 3,5M€ seulement. Il y a quand même inscrit, malgré plusieurs blessures, 12 buts en 19 rencontres de championnat.