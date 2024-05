Mercato OM : Aubameyang est cash sur son avenir

Joueur de l’Olympique de Marseille, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas caché qu’il a reçu des propositions d’Arabie Saoudite. Pour le moment, le Gabonais se refuse à rejoindre ce championnat.

L’Olympique de Marseille, a réalisé un bon coup en faisant venir Aubameyang cet été. L’attaquant gabonais a d’abord eu du mal avant de se réveiller et enchaîner les buts en championnat et en Europa League. Avant la rencontre de ce jeudi soir face à l’Atalanta, il a donné une interview à L’Equipe. L’ancien joueur d’Arsenal explique notamment qu’il refuse pour le moment de rejoindre l‘Arabie Saoudite.

Bien sûr que ce type de gros chèque est tentant…

« Il y a eu l’opportunité. La proposition est arrivée. Comme chaque été, je fais le point avec mon père et je me dis : »Non, ce n’est pas moi ». Je ne veux pas finir sur une saison comme ça parce que pour le joueur que j’étais, pour la carrière que j’ai faite, je ne peux pas accepter de partir sur un échec. Bien sûr que ce type de gros chèque est tentant, d’Arabie saoudite ou d’ailleurs, mais avant tout, c’est le football que j’ai dans le coeur, je n’ai pas envie d’avoir de regrets demain. Je préfère avoir un challenge, même risqué, c’est ça qui va faire que je reprendrai derrière un plus gros chèque, on ne sait jamais dans la vie (rires) », a expliqué le joueur de l’OM à l’Equipe.

Malgré ses buts, Aubameyang n’arrive pas à convaincre Stéphane Guy

Sur les ondes de RMC après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens ce dimanche, Stéphane Guy n’a pas raté Pierre-Emerick Aubameyang. Même s’il a marqué et offert une passe décisive à Pape Gueye, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est pas à 100% au goût du journaliste.

« Aubameyang au dessus de ses coéquipiers? Moi je ne suis pas d’accord avec ça. C’est un joueur de stat, ça a toujours été un joueur de stat. Après, son apport dans le jeu etc… Même en ce moment, même quand il claque comme ce soir, ça reste discutable, explique Stéphane Guy. Tu dis que les autres joueurs ne sont pas à son diapason mais ils ne l’étaient pas non plus pour Sanchez l’an dernier. Ce n’est pas ce que je ressens chez lui. Par contre, c’est un joueur qui est extraordinairement fort dans les stats, partout où il passe et chaque année. Et c’est important les stats pour un attaquant dans le football, évidemment. »