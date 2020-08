Mercato OM : « AVB s’appuie sur le travail de Zubizarreta et Valentin »

Extrait du dernier épisode de l’apéro mercato : L’ombre d’Andoni Zubizarreta plane toujours sur le recrutement olympien… Notre journaliste Mourad Aerts explique qu’André Villas Boas s’appuie sur le travail fait par l’ancien directeur sportif espagnol.

Avant de quitter le club, Andoni Zubizarreta et son bras droit Albert Valentin ont fait une liste de joueurs qui pourraient venir renforcer l’OM. Cette liste est la conséquence d’un gros travail de scouting fait en amont par Valentin et ses équipes. André Villas Boas reste sur la lancée du travail entamé par ses amis espagnols en s’appuyant sur cette liste dont faisait partie Leonardo Balerdi. Et pour notre journaliste Mourad Aerts, AVB a raison de fonctionner ainsi :

Ils n’ont pas été ciblés par ce qu’il les a dans son répertoire téléphonique

« On est très heureux du travail d’AVB. Et ce qui est bien dans son travail, c’est que pour une fois, il s’appuie aussi sur le travail des autres. On savait qu’il s’entendait très bien avec « Zubi » et Valentin, et il s’est appuyé sur leur travail. Les joueurs ciblés, ils n’ont pas été ciblés par ce qu’il les a dans son répertoire téléphonique. Balerdi, c’est lui qui avait donné le nom, mais y a eu des matchs qui ont été vus par la cellule de recrutement, y a des rapports qui ont été faits… C’est basé sur un travail solide. » Mourad Aerts – Source : apéro mercato – 30/07