Mercato OM : avenir de Valero… la tendance forte !

Antoine Valero se retrouve à un moment important de son jeune parcours. Le buteur de 18 ans, très suivi en France et à l’étranger, souhaite toujours signer son premier contrat professionnel avec l’OM, son club de cœur. Mais le dossier a évolué ces derniers mois, notamment depuis son engagement avec l’agence CAA Stellar.

Une première offre qui n’est plus d’actualité

Selon La Provence, Antoine Valero disposait au printemps d’une offre pour passer professionnel à l’OM. Cette proposition ne serait toutefois plus d’actualité depuis que le jeune attaquant s’est engagé avec CAA Stellar, une agence qui représente notamment Eduardo Camavinga, Fermin Lopez ou encore Elliot Anderson.

Le dossier a donc été rebattu, alors que Valero vient tout juste de fêter ses 18 ans.

Dans le même temps, son profil continue d’attirer. FCM avait déjà relayé la progression de Valero et de Milan Leccese avec les sélections de jeunes.

Valero veut toujours signer à l’OM

Malgré les sollicitations, Valero souhaite toujours signer son premier contrat professionnel avec l’OM, assure La Provence.

Le jeune attaquant plaît notamment à Lens, tandis que le Betis Séville et Nottingham Forest auraient également suivi sa situation sans passer à l’action pour le moment.

La tendance apparaît différente pour Milan Leccese, lui aussi considéré comme l’un des grands espoirs du centre. Son avenir à Marseille semble aujourd’hui plus incertain malgré une offre de contrat professionnel, avec une tendance qui ne serait pas, à ce stade, à une signature.

Genesio peut encore faire basculer le dossier

Rien n’est encore acté dans un sens comme dans l’autre. Un appel de Bruno Genesio, davantage de temps avec le groupe professionnel ou un projet sportif plus clairement défini pourraient peser lourd dans la décision finale de Valero.

Le contexte actuel joue d’ailleurs en faveur des jeunes, puisque plusieurs minots comme Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf ou Tadjidine Mmadi ont déjà obtenu du temps de jeu cette saison. La montée en puissance d’Abdallah montre notamment qu’une place peut s’ouvrir rapidement dans la rotation.

Valero reste donc courtisé, mais son choix semble clair pour le moment : il veut encore croire à son avenir à l’OM.