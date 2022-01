Mercato OM : Bakambu arrive ! On connait quelques détails…

La première recrue du mercato hivernal de l’OM pourrait bien être Cédric Bakambu ! L’attaquant, libre depuis le premier janvier, devrait bien signer avec l’OM…

Le départ de Jordan Amavi à Nice aurait suffisamment libéré de masse salariale pour faire une recrue. Selon l’Equipe, « le club olympien est en passe de trouver un accord avec Cédric Bakambu. (…) Tout est quasiment ficelé entre les deux parties. Reste à passer la visite médicale et finaliser quelques détails. »

Le quotidien sportif précise que l’international congolais de 30 ans devrait s’engager pour deux ans et demi dans les jours à venir. Le joueur a discuté avec le coach Jorge Sampaoli ce qui aurait permis de le convaincre de venir à Marseille. Vu le niveau de ses émoluments en Chine, Bakambu a accepté de drastiquement baisser son salaire pour rejoindre l’OM…

Cette arrivée pose la question de l’avenir d’Arek Milik, pas forcément en réussite ces dernières semaines en Ligue 1 et toujours sollicité en Serie A.

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato

Cédric Bakambu’s set to join Olympique Marseille, done deal. It’s just matter of time to sign paperworks and announce the new signing. 🔵🤝 #OM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022