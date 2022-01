Mercato OM : Alvaro ouvre la porte ? ça reste flou…

Sollicité par plusieurs clubs depuis le début du mercato hivernal, Alvaro a toujours donné sa priorité à l’OM. L’intérêt de Valence aurait changé la donne…







Alvaro aime l’OM et l’affiche. Le défenseur espagnol a prolongé son contrat avec l’OM l’année dernière et comptait bien s’inscrire dans la durée à Marseille. Sollicité par l’ASSE, Strasbourg et Bordeaux, ce dernier avait décliné. Mais selon l’Equipe, l’option FC Valence ne laisserait pas insensible Alvaro…

Alvaro en prêt au FC Valence ?

Le quotidien sportif explique que « l’approche est concrète et pourrait changer la donne, alors que le temps de jeu d’Alvaro sera réduit sous Jorge Sampaoli, le défenseur en est conscient. Les représentants du joueur sont donc en discussions avec le FC Valence. De source olympienne, on affirme en revanche que deux clubs ne sont pas encore entrés en contact. » Le deal pourrait se faire autour d’un prêt avec option d’achat. A défaut de réaliser des transferts, Pablo Longoria doit se contenter de faire baisser la masse salariale de son effectif…

Rester à l’OM ou partir à Bordeaux aussi possible…

Ce lundi, La Provence affirmait que Jorge Sampaoli pourrait continuer avec l’Espagnol jusqu’à la fin de la saison si l’OM n’arrivait pas à le remplacer. De son côté Footmercato explique que la prise en charge du salaire du joueur par le FC Valence est compliquée. De plus, l’agent du joueur pousserait pour un prêt vers Bordeaux, ce qui reste aussi difficile financièrement parlant…

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)