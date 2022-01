Mercato OM : Bakambu, plus mobile que Milik et plus fiable que Dieng?

Annoncé tout proche de signer à l’Olympique de Marseille, Cedric Bakambu pourrait devenir le prochain attaquant de Jorge Sampaoli. Pour Glophar, bien connu des supporters marseillais sur les réseaux sociaux, le Congolais est une super pioche pour le coach argentin.

Ces derniers jours, plusieurs médias affirment que Cédric Bakambu est tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Libre depuis son départ de la Chine, le Congolais pourrait débarquer comme nouvel attaquant pour Jorge Sampaoli.

Je pense qu’en terme de profil, Bakambu va très bien au jeu de Sampaoli — Glophar

Invité dans l’émission La Causerie sur la chaîne Twitch de Travail de l’Ombre, le Twittos et monteur pour la Ligue 1 Glophar s’est exprimé sur la possibilité de voir l’ancien joueur de Villarreal débarquer à Marseille… Il pense que l’attaquant congolais entrerait parfaitement dans le système mis en place par Jorge Sampaoli.

« En Chine, il y a des joueurs qui sont très bien revenus en Europe. Carrasco, Axel Witsel, José Fonte, Burak Yilmaz, Paulinho qui était revenu au Barça aussi… Il y en a pas mal ! Je pense qu’en terme de profil, Bakambu va très bien au jeu de Sampaoli. Il a un profil totalement différent de Milik. C’est un attaquant plus mobile, qui va dans les espaces, qui est rapide et aussi finisseur évidemment. Il a planté partout où il est allé : En Chine mais aussi à Villarreal et à Sochaux. Malgré ça, c’est un joueur qui joue pour le collectif. Il cherche des passes que les attaquants ne tenteraient pas habituellement. Je vois bien des redoublements de passes avec Payet. En terme de profil, c’est plus expérimenté que Bamba Dieng en back up de Milik. Il sera beaucoup plus fiable même si Dieng est en phase ascendante de sa carrière. Bakambu, je pense pas que l’on puisse priver de cette opportunité-là. » Glophar – Source : Travail de l’Ombre (11/01/22)