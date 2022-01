Mercato OM : Une blessure à Monaco qui peut relancer l’avenir de Caleta-Car?

Ces derniers jours, l’avenir de Benoît Badiashile à l’AS Monaco était remis en cause avec l’intérêt de Newcastle. Blessé, le jeune français pourrait finalement rester en Principauté… Une absence qui pourrait profiter à l’OM?

Newcastle est en plein chamboulement avec des arrivées et des rumeurs qui se multiplient depuis leur rachat. Kieran Trippier a été la première recrue d’une longue liste avec notamment des investissements au poste de défenseur central.

Le club anglais a fait sa short list et depuis plusieurs semaines, le nom de Duje Caleta-Car est cité comme une piste potentielle. Le Croate a toujours une belle cote en Premier League malgré son non-départ vers Liverpool et serait pisté par plusieurs clubs outre manche.

Caleta-Car pour remplacer Badiashile dans les plans de Newcastle?

Seulement, de nombreux médias affirmaient ces derniers jours que les Magpies se seraient plutôt dirigés vers Benoît Badiashile. Le jeune défenseur français qui évolue à l’AS Monaco a failli quitter la Ligue 1 pour Manchester United l’été dernier et garde également une belle image en Premier League.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Déjà une seconde recrue en approche ? (Si Bakambu est la première)

La somme de 30 millions d’euros pour un transfert vers Newcastle était d’ailleurs évoquée… Mais Badiashile a subi une grosse blessure qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines et compromet donc son départ à Newcastle ! Une blessure qui favorise Caleta-Car dans ce dossier? Une chose est sûre, Jorge Sampaoli voudra des renforts à ce poste si le Croate venait à partir cet hiver…

🚑 C’est une blessure qui tombe très mal pour Benoît Badiashile, convoité par Newcastle mais blessé à la cuisse et absent pour les prochaines semaines.https://t.co/1uwJw8eLv9 — RMC Sport (@RMCsport) January 11, 2022

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il souhaitait se renforcer mais plutôt sur le côté gauche pour épauler Luan Peres. Dans ce cas-là, un autre défenseur central pourrait venir remplacer numériquement Caleta-Car.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)