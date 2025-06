Mercato OM : Balerdi sollicité mais…

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une saison 2025-2026 décisive, entre Ligue 1 et Ligue des champions. Pour rester compétitif, le club devra se renforcer… ce qui implique aussi des départs. Et parmi les joueurs les plus convoités figure Leonardo Balerdi, dont le nom circule du côté de la Serie A. C’est ce qu’a confirmé Nicolas Filhol lors de son live mercato sur Twitch.

Un parcours semé d’embûches à Marseille

Arrivé avec beaucoup d’espoirs, Leonardo Balerdi a longtemps divisé les supporters. Comme le rappelle Nicolas Filhol, « Balerdi, capitaine et titulaire indiscutable de l’OM, n’a pas eu la vie facile à ses débuts. Il a essuyé des critiques, voire des moqueries ». Pourtant, le défenseur argentin n’a jamais baissé les bras. Grâce à une mentalité exemplaire, il s’est imposé au fil des saisons comme un cadre du vestiaire et un pilier de la défense marseillaise.

Un leader défensif isolé mais solide

Toujours selon Filhol, « la saison dernière, Balerdi a porté la défense de l’OM à bout de bras. Malgré une arrière-garde parfois en difficulté, il a souvent compensé seul, affichant une solidité impressionnante ». Son engagement, sa lecture du jeu et son leadership naturel en font un joueur très prisé. Ses performances attirent désormais l’attention au-delà des frontières françaises.

L’Italie en alerte : la Juve et la Roma à l’affût

D’après La Gazzetta dello Sport, confirmée par Nicolas Filhol, « Leonardo Balerdi est ciblé par l’AS Roma et la Juventus Turin ». L’intérêt de la Juve est d’autant plus sérieux qu’Igor Tudor, leur nouvel entraîneur, connaît bien Balerdi pour l’avoir dirigé à Marseille. « Son profil robuste et engagé colle parfaitement aux exigences du football italien », affirme Filhol. Tudor verrait en lui un renfort de choix pour sa défense.

L’OM reste ferme sur sa position

Mais un transfert ne semble pas à l’ordre du jour. « Malgré cet intérêt, l’OM n’est pas disposé à céder son capitaine », indique Filhol. Selon Gianluca Di Marzio, seule une offre exceptionnelle pourrait convaincre la direction marseillaise. Le club considère Balerdi comme un joueur essentiel à ses ambitions, notamment sur la scène européenne.