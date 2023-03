Mercato OM : Balogun ouvre la porte ?

Folarin Balogun est annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. L’attaquant anglais du Stade de Reims pourrait se laisser tenter par une aventure dans un grand club de Ligue 1…

En effet, selon The Sun, Arsenal n’aurait pas encore décidé de son sort pour la saison prochaine. Dans ce flou, une aventure dans un gros clubs de Ligue 1 (donc l’OM ?) pourrait intéresser celui qui a déjà inscrit 17 buts avec Reims cette saison.

« Contractuellement, je dois retourner à Arsenal. Parce que le prêt n’était que d’un an, c’est ce qui a toujours été convenu. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l’avenir. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le football, beaucoup de choses peuvent changer, et cela dépend juste des conversations que nous aurons le club et moi cet été, nous verrons ce qui se passera. Si je peux imaginer mon futur en France ? Oui, je ne ferme aucune porte. Bien évidemment, j’ai une bonne année ici et beaucoup de gens pensent qu’il serait logique pour moi de revenir ici. Si je conseillerais à d’autres jeunes anglais de venir en France ? Oui définitivement. C’est un championnat très, très difficile, un championnat qui vous aide à progresser. Tu joues dans des ambiances de fou. S’il est prêt à sortir de sa zone de confort, je conseillerais à n’importe quel jeune joueur de venir ici. » Folarin Balogun – Source : Ligue 1