Mercato OM : Les dossiers chauds de Longoria dans la dernière ligne droite !

C’est le dernier jour du mercato et l’Olympique de Marseille pourrait encore se montrer actif dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Le président de l’OM Pablo Longoria travaille sur plusieurs dossiers qu’ils pourraient finaliser ce Lundi avant minuit.

Il reste moins de 24h à l’Olympique de Marseille pour boucler son mercato hivernal. Le club marseillais et son président Pablo Longoria travaillent sur plusieurs dossiers chauds qu’il pourrait finaliser ce Lundi avant minuit. Le dirigeant olympien espère réaliser au moins une grosse vente avec Duje Caleta Car qui pourrait ainsi faire ses valises et rejoindre West Ham avec qui les dirigeants olympiens discutent depuis quelques jours.

D’après les dernières informations de l’Equipe, Longoria n’est pas encore totalement satisfait de l’offre du club anglais. Il réclamerait 25 millions d’euros pour le transfert du défenseur croate. Ce départ devrait être remplacé numériquement, et ce ne sera pas par Samuel Gigot puisque le défenseur avignonnais a signé à l’OM avant d’être prêté dans la foulée pour finir la saison avec le Spartak Moscou.

Kamara ne devrait pas partir !

Bamba Dieng fait également partie de joueurs susceptibles de quitter l’OM dans les dernières heures du mercato. Courtisé par Newcastle, et d’autres écuries anglaises, les dirigeants marseillais n’ont toutefois pas encore reçu d’offres concrètes. Récemment une différents médias évoquaient une somme comprise entre 10 et 15 Millions d’euros pour convaincre l’OM de s’en séparer. L’attaquant sénégalais disputera les demi-finales de la CAN ce mercredi.

Poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, le défenseur central de l’OM Alvaro Gonzalez n’a de son côté pas vraiment l’intention de plier bagage. A moins d’une offre de dernière minute suffisamment séduisante pour le faire changer d’avis, il devrait ainsi rester à l’OM au moins jusqu’à la fin de la saison.

Toujours côté départ, L’OM pourrait prêter le jeune attaquant brésilien Luiz Henrique si une opportunité intéressante pour toutes les parties se présente. Le journal l’Equipe évoque ainsi la piste Troyes…

Enfin, quid de Boubacar Kamara ? Libre en juin prochain, il n’a toujours pas donné de signes positifs en vue d’une prolongation de contrat. Le jeune marseillais ne devrait en tout cas pas quitter son club formateur cet hiver même si Longoria écoutera forcément le marché jusqu’au bout le concernant.

Concernant les possibles arrivées, tout dépendra forcément des ventes. Si chaque départ devrait être remplacé, l’État major olympien travaille également déjà sur la saison prochaine, d’autant que l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA dans le dossier pape Gueye plane toujours au-dessus du club marseillais.