Mercato OM : Benatia constitue son équipe pour le recrutement

Arrivé il y a quelques semaines, Mehdi Benatia commence à constituer son équipe après la vague de départ. Un nouveau recruteur devrait arriver !

David Friio et Javier Ribalta ne sont pas partis seuls il y a quelques semaines. La cellule de recrutement est très clairsemé depuis près d’un mois. L’arrivée de Mehdi Benatia pourrait permettre de se renforcer avec quelques arrivées. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM serait proche de faire venir Ali Zarrak au poste de recruteur.

A Lorient depuis quelques mois, le recruteur a un joli CV en France en ayant travaillé pour Le Havre et l’AJ Auxerre. « À Lorient, Florian Delestrain, l’actuel responsable post formation des Merlus, pourrait le remplacer. », ajoute le média spécialisé.

A LIRE AUSSI : OM : Aubameyang, déterminant même quand il n’est pas tueur !

🚨EXCL: 🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | ◉ De sources lorientaises, @ali_zarrak pourrait rebondir à l’OM ‼️ ◉ À Lorient, il pourrait être remplacé par Florian Delestrain, l’actuel responsable post formation des Merlus 🟠 Avec @sebnonda https://t.co/MQ5tCJiF5k pic.twitter.com/U1BBtS1no0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 18, 2023

Benatia ravi de rejoindre l’OM

💬 Medhi Benatia : «C’est avec un grand plaisir, et beaucoup d’humilité, que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club qu’est l’Olympique… pic.twitter.com/jecwE1EHou — Peuple Olympien (@peupleolympien) November 30, 2023

L’ex-défenseur marocain de 36 ans s’est montré ravi de revenir à Marseille et ainsi rejoindre le projet olympien en espérant y vivre de grands moments. « De l’eau a coulé sous les ponts. À l’époque, je n’avais pas eu l’opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l’avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’humilité que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu’est l’Olympique de Marseille, » a-t-il publié sur son compte Instagram.