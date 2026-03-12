Mercato OM : “Benatia monte des deals créatifs… Il est très très fort pour convaincre un joueur de venir”

Dans un dossier consacré au directeur du football de l’Olympique de Marseille, le quotidien La Provence met en lumière l’influence grandissante de Medhi Benatia dans la stratégie sportive du club. Plusieurs acteurs du marché décrivent un dirigeant très actif dans les négociations et capable de débloquer des situations complexes lors des transferts.

Medhi Benatia, un profil de négociateur salué dans le milieu

Depuis son arrivée dans l’organigramme de l’OM, Medhi Benatia occupe un rôle central dans la gestion du mercato de l’Olympique de Marseille et dans les discussions avec les clubs et les joueurs. Dans un large dossier publié par La Provence, un agent interrogé par le quotidien décrit la méthode de travail de l’ancien défenseur international marocain.

A lire aussi : Du nouveau pour Longoria ! Coup dur confirmé pour Beye, Une pépite du centre brille… Les 3 infos OM du 11/03/2026

Selon cet agent, le dirigeant marseillais possède une réelle capacité à trouver des compromis dans les négociations. « Benatia monte des deals créatifs, trouve des conditions avantageuses pour satisfaire toutes les parties, même quand les positions semblaient trop éloignées. Il est très très fort pour convaincre un joueur de venir grâce aussi à un discours franc, de vérité. Même si les faits le contredisent parfois a posteriori. », explique cet agent dans les colonnes de La Provence.

Ce témoignage illustre la perception d’un dirigeant capable d’utiliser son réseau et son expérience d’ancien joueur pour peser dans les discussions autour des transferts de l’OM.

Un rôle stratégique dans la politique sportive de l’Olympique de Marseille

Au sein de l’Olympique de Marseille, la fonction de directeur du football confiée à Medhi Benatia s’inscrit dans une volonté de structurer davantage la cellule sportive. L’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich intervient notamment dans les négociations contractuelles, les discussions avec les agents et la construction de l’effectif.

Dans un marché des transferts de plus en plus complexe, la capacité à rapprocher des positions financières ou contractuelles constitue un élément déterminant pour les clubs de Ligue 1. L’expérience internationale de Medhi Benatia, ainsi que ses relations dans le football européen, sont régulièrement citées comme des atouts dans la stratégie de recrutement de l’OM. Reste à savoir si Benatia sera encore le DS de l’OM après cette saison 2025/2026…