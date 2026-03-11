Du nouveau pour Longoria ! Coup dur confirmé pour Beye, Une pépite du centre brille… Les 3 infos OM du 11/03/2026

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 11 mars 2026 dans l’actualité de l’OM et du mercato olympien.

Info OM 1 : Un jeune talent recruté cet hiver brille déjà (avec la réserve)

Recruté cet hiver par l’Olympique de Marseille, Victor Joseph commence déjà à faire parler de lui. Arrivé en janvier en provenance du FC Sochaux-Montbéliard pour environ 200 000 euros, le milieu offensif de 19 ans s’illustre avec l’équipe réserve marseillaise.

Aligné avec la formation « Pro 2 » qui évolue en National 3, le jeune joueur a rapidement trouvé ses marques. Samedi, il a encore marqué les esprits en inscrivant un doublé lors de la victoire face à l’ASPTT Dijon (3-1). Grâce à cette performance, le milieu gaucher affiche désormais quatre buts en quatre matches depuis son arrivée et figure déjà sur le podium des meilleurs buteurs de son équipe.

International haïtien chez les jeunes, Joseph avait été recruté par Marseille pour renforcer la réserve et poursuivre sa progression. Avant de rejoindre la Canebière, il n’avait disputé que neuf rencontres avec l’équipe première de Sochaux, entre le championnat National et la Coupe de France. Mais le joueur s’était déjà distingué dans les catégories de jeunes, notamment avec les U19 sochaliens lors de la saison 2024-2025, où il avait inscrit 15 buts en 26 matches.

A lire aussi: Ligue 1 : McCourt et six autres présidents montent au créneau !

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Victor Joseph confirme aujourd’hui les espoirs placés en lui. Ses performances attirent déjà l’attention en interne, au point que certains imaginent le voir intégrer le groupe professionnel plus tôt que prévu.

Info OM 2 : Pablo Longoria a (déjà) trouvé un nouveau poste !

Ancien président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria a récemment quitté ses fonctions à la tête du club phocéen. Le propriétaire Frank McCourt a décidé de réorganiser la gouvernance marseillaise, ce qui a conduit à la nomination d’Alban Juster comme président du Directoire.

Si l’OM n’a pas encore détaillé officiellement l’avenir de Longoria au sein du club, le dirigeant espagnol poursuit de son côté ses activités dans le monde du sport. Selon plusieurs informations révélées ce mercredi, il vient d’intégrer une nouvelle structure européenne consacrée à la gouvernance sportive.

A lire aussi : OM : la grosse mise au point de Shéhérazade Semsar de Boisséson qui répond à L’Équipe !

Un rôle au sein du Center for Sports Business Tegernsee

Pablo Longoria siège désormais au conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee (CSBT). Cette organisation récente a été cofondée par le gardien allemand Manuel Neuer et ambitionne de « renforcer la gouvernance et les finances du sport en Europe ».

Le conseil d’administration rassemble plusieurs personnalités influentes du secteur sportif. Parmi elles figure également Francesco Calvo, actuel président des opérations commerciales du club anglais Aston Villa.

Une reconnaissance de son expertise

Cette nomination illustre la reconnaissance dont bénéficie Longoria dans l’écosystème du football européen. Réputé pour ses compétences en matière de recrutement et de gestion sportive, l’Espagnol continue ainsi d’exercer une influence dans les réflexions autour de la gouvernance du sport.

Reste désormais à savoir quel sera son avenir à plus long terme après son passage à la tête de l’OM, dans un contexte où le club marseillais entame une nouvelle phase de restructuration.

Info OM 3 : ça se confirme pour Nayef Aguerd

Arrivé pour stabiliser la défense de l’ Olympique de Marseille, Nayef Aguerd pourrait bientôt passer par la case opération. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur marocain souhaiterait se faire opérer d’une hernie sportive afin de régler des douleurs persistantes à l’aine. Une décision qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

La saison de Nayef Aguerd avec l’Olympique de Marseille est marquée par des pépins physiques récurrents. Déjà touché par une pubalgie en début d’exercice, l’international marocain souffrirait à nouveau dans la même zone, au niveau de l’aine. Ces douleurs persistantes compliquent son rendement et sa continuité dans la défense olympienne.

Selon les informations révélées par Foot Mercato, le défenseur central envisagerait désormais de subir une opération pour traiter une hernie sportive (sport hernia), une pathologie proche de la pubalgie et fréquente chez les footballeurs.

À 29 ans, Nayef Aguerd, défenseur central marocain passé notamment par Rennes et West Ham, avait rejoint l’OM afin d’apporter de la solidité à l’arrière-garde phocéenne.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇦 #Ligue1 | ❗️Nayef Aguerd a demandé à subir une opération pour régler son hernie sportive (similaire à une pubalgie).https://t.co/suRj0Y3AiJ pic.twitter.com/l8D0Lsdqr7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 10, 2026

Une absence possible dans le sprint final de Ligue 1

Si l’intervention venait à être confirmée, Nayef Aguerd pourrait être contraint à plusieurs semaines d’indisponibilité. Une telle absence constituerait un nouveau défi pour la défense de l’Olympique de Marseille, déjà confrontée à plusieurs ajustements au cours de la saison. L’objectif du joueur serait de régler définitivement cette blessure afin de revenir en pleine possession de ses moyens pour la fin de saison en Ligue 1. Cette période est cruciale pour l’OM, engagé dans la lutte pour les places européennes.

A lire : OM : Les images du superbe but marqué par Gouiri à l’entrainement !

À moyen terme, cette décision viserait également à permettre à Nayef Aguerd d’aborder les prochaines échéances internationales et nottament la Coupe du Monde avec le Maroc dans les meilleures conditions physiques.

En attendant une confirmation officielle du club ou du joueur, la situation reste donc à suivre de près du côté de l’Olympique de Marseille, où la gestion de l’effectif défensif pourrait rapidement devenir un enjeu majeur dans les prochaines semaines.