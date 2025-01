Mercato OM : Benatia ne lâche pas ce joueur de Chelsea !

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer sa défense en recrutant le latéral / défenseur gauche Renato Veiga de Chelsea, avec qui des négociations sont en cours pour un transfert ou un prêt avec option d’achat. Bien que le Borussia Dortmund soit également intéressé, l’OM espère devancer la concurrence pour recruter ce jeune international portugais de 21 ans.

Le mercato hivernal est bien lancé, et l’Olympique de Marseille profite de cette période pour chercher à renforcer son équipe, notamment en défense. Après des débuts difficiles pour plusieurs joueurs, tels qu’Ulisses Garcia et Pol Lirola, l’OM cible désormais le défenseur central / latéral gauche de Chelsea : Renato Veiga. Le jeune portugais de 21 ans, qui a disputé 18 matchs avec les Blues cette saison, est courtisé par plusieurs clubs, dont le Borussia Dortmund. Toutefois, selon l’Equipe l’OM n’a pas l’intention de se laisser distancer par la concurrence et a d’ores et déjà entamé des discussions pour tenter de convaincre Chelsea de laisser partir le défenseur, qui pourrait rejoindre Marseille sous forme de transfert ou de prêt avec option d’achat.

Veiga pour remplacer Brassier ?

L’international portugais, qui a aussi évolué au Sporting, à Augsbourg et au FC Bâle, pourrait être une belle option pour l’OM, notamment en raison de son gabarit impressionnant de 1,90 mètre, peu commun pour un latéral gauche. Bien que sa carrière ait encore été marquée par des débuts irréguliers, le profil de Veiga plaît particulièrement au staff marseillais, qui croit qu’il pourrait parfaitement s’intégrer au jeu de Roberto De Zerbi surtout avec le possible départ de Lilian Brassier et/ou Ulysses Garcia. Maintenant, l’OM devra batailler pour devancer Dortmund et convaincre Chelsea de laisser partir son jeune défenseur dès cet hiver.