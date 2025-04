Mercato OM : Benatia prépare un gros coup en défense ?

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille suit de près la situation de Facundo Medina. Le défenseur argentin du RC Lens, en quête d’un nouveau défi, pourrait être une option pour renforcer l’arrière-garde phocéenne. L’OM envisagerait notamment de l’associer à son compatriote Leonardo Balerdi, mais la concurrence s’annonce rude avec plusieurs clubs européens également sur les rangs.

Facundo Medina, l’un des derniers cadres du RC Lens vice-champion de France en 2023, semble vivre ses dernières semaines sous le maillot sang et or. Plusieurs clubs européens et l’Olympique de Marseille suivent de près l’évolution de son dossier, alors que le défenseur argentin de 25 ans cherche un projet plus ambitieux.

Récemment rappelé avec l’Albiceleste, Medina a disputé quelques minutes lors de la large victoire de l’Argentine face au Brésil (4-1), le 26 mars, dans le mythique stade Monumental de Buenos Aires. Un retour en sélection qui tombe à point nommé pour un joueur en quête d’un nouveau défi. Son départ de Lens cet été ne fait guère de doute.

Prolongé en avril 2024 jusqu’en 2028, Medina était initialement un élément clé du projet de Franck Haise, qui envisageait même de lui confier le brassard de capitaine. Mais le départ de l’entraîneur et le changement de direction qui a suivi ont bouleversé la situation. La politique d’austérité instaurée par le propriétaire Joseph Oughourlian a conduit au départ de plusieurs cadres ces derniers mois, dont Brice Samba, Kevin Danso et Przemysław Frankowski.

L’OM verrait bien une association Medina – Balerdi

Cet hiver, Medina avait déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Angleterre et du côté de l’OM, mais il avait choisi de rester jusqu’en juin, par fidélité au club nordiste. Un engagement qui pourrait prendre fin à l’issue de la saison, alors que Lens, en difficulté, ne disputera vraisemblablement pas la prochaine Coupe d’Europe.

Selon les infirmation du journal l’Equipe, l’OM, toujours à la recherche de renforts défensifs, garde un œil attentif sur sa situation et pourrait tenter de l’associer à son compatriote Leonardo Balerdi. Mais d’autres prétendants, comme Crystal Palace, le Bayer Leverkusen et l’AS Rome, ont également manifesté leur intérêt ces derniers mois. De son côté, Medina, qui considère Lens comme sa « deuxième maison », dispose encore de six matches pour conclure son aventure nordiste en beauté avant un probable départ vers un nouveau challenge.

