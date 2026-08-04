Mercato OM : Benatia toujours actif en coulisses , tensions avec le clan McCourt

La collaboration entre l’Olympique de Marseille et Unique Sports Group susciterait des réserves en interne. Selon La Provence, l’initiative viendrait du clan McCourt et aurait été mal accueillie par Grégory Lorenzi et Medhi Benatia, même si le club dément toute décision prise sans concertation.

Une initiative attribuée au clan McCourt

L’OM a récemment choisi de s’appuyer sur Unique Sports Group pour accélérer les départs et tenter de débloquer plusieurs dossiers de vente.

Selon les informations de La Provence, cette initiative viendrait du clan Frank McCourt. Le quotidien régional indique que la décision aurait été prise sans consultation préalable de Grégory Lorenzi.

Le club marseillais conteste toutefois formellement cette version. L’OM dément qu’une décision unilatérale ait été imposée au directeur sportif sans qu’il soit associé au processus.

À ce stade, deux versions s’opposent donc sur la manière dont cette collaboration a été décidée.

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Lorenzi et Benatia auraient mal accueilli ce choix

Toujours selon La Provence, Grégory Lorenzi et Medhi Benatia regretteraient particulièrement le recours à Unique Sports Group pour accompagner les ventes.

L’intervention d’une agence extérieure pourrait être perçue comme une remise en cause partielle du travail effectué par la direction sportive et de ses propres réseaux sur le marché des transferts.

Le club assure néanmoins que cette collaboration ne vise pas à contourner ses dirigeants, mais à renforcer les moyens disponibles pour trouver des solutions aux joueurs susceptibles de partir.

Une stratégie jugée contre-productive

La stratégie pourrait également rencontrer des résistances auprès des représentants des joueurs.

D’après les éléments relayés par La Provence, certains agents n’apprécieraient pas que leurs joueurs soient proposés à des clubs européens ou asiatiques sans leur consentement préalable.

Cette méthode pourrait ainsi tendre les relations avec certains entourages et compliquer les négociations, alors que l’objectif initial était précisément d’accélérer les ventes.

L’efficacité de l’opération dépendra donc de la coordination entre Unique Sports Group, la direction de l’OM, les joueurs et leurs représentants.

Un dossier sensible en plein dégraissage

Cette situation intervient alors que Marseille doit impérativement alléger son effectif et sa masse salariale avant de poursuivre son recrutement.

L’OM cherche à multiplier les portes de sortie, mais doit éviter que l’intervention de nouveaux intermédiaires ne brouille les responsabilités ou ne détériore les relations avec les agents.

Pour le moment, aucune rupture interne n’est officiellement reconnue par le club. Les informations de La Provence font toutefois apparaître des désaccords autour de la méthode choisie pour accélérer le dégraissage.

La collaboration avec Unique Sports Group devait permettre de débloquer le mercato marseillais. Elle pourrait désormais devenir elle-même un sujet de tension.