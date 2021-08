Dario Benedetto ne devrait plus porter le maillot de l’OM cette saison. L’attaquant devrait joueur au moins une saison en Liga et plus précisément à Elche, il s’est envolé cette nuit pour Alicante…

Le twittos Massilia1978 l’a affirmé cette nuit : « Dario Benedetto prend un vol privé à destination… d’Alicante (près d’Elche) à 0h30. Je suis présent sur place à l’aéroport. Ce n’est donc pas vers le Betis que se dirige Pipa… » Une information confirmée par RMC et l’Equipe ce jeudi matin.

Benedetto s’est envolé pour Alicante

#Noticias #Elche Darío Benedetto ya está en Elche procedente del Olympique de Marsella https://t.co/pi220eCmXj pic.twitter.com/rOjhANfDWr — Onda Cero Sierra (@OndaCeroSierra) August 19, 2021

L’attaquant argentin de 31 ans va finalement rejoindre Elche (il aurait même déjà passé sa visite médicale sur place). Son prêt pourrait être officialisé avant le départ du groupe à Nice, l’OM a confirmé à l’Equipe : « c’est une possibilité réelle ». RMC précise que le montant de l’option d’achat est toujours en négociation et que Benedetto, qui part un peu forcé, envisage un possible retour la saison prochaine…

Le Betis n’a pas réussi à libérer de la masse salariale…

Le Bétis Séville devait impérativement enregistrer un départ dans son effectif pour enregistrer l’arrivée de Benedetto en Andalousie. Finalement, l’OM et le joueur ont opté pour Elche, alors que le Betis était le favori dans ce dossier…

« Dario Benedetto et le RealBetis ce n’est qu’une question de temps. L’OM cherche le remplaçant : une fois trouvé, l’attaquant peut être transféré. » Rudi Galetti – Source : Twitter (13/08/2021)

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Mais la direction de l’OM n’avait pas la même vision…

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)

En conférence de presse fin juillet, Pablo Longoria avait été questionné sur les dossiers Arek Milik et Dario Benedetto. Concernant l’Argentin, il souhaitait patienter pour prendre une décision mais confirmait que des clubs sont intéressés par son profil.

« Milik, on considère qu’il va revenir début août pour la préparation. Il doit faire un nettoyage de son genou après ses problèmes avant l’Euro 2020 et le dernier match à Metz où il prend un coup. La question du Mercato ne dépend pas seulement de nous. Pour le moment Benedetto est sous contrat avec nous. Il y a quelques clubs qui sont intéressés, c’est public. Mais on va attendre de prendre le temps de négocier. Dans le mercato, il faut se donner du temps. Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n’est pas qu’économique, c’est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)