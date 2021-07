Mercato OM : Benedetto est toujours dans le flou…

Dans le viseur de São Paulo, Darío Benedetto pourrait quitter l’OM lors du mercato estival. Cependant, l’attaquant olympien hésiterait et aurait fait savoir qu’il aimerait rester du côté de Marseille la saison prochaine.

Après avoir connu un dernier exercice compliqué en championnat, Darío Benedetto est devenu la doublure d’Arkadiusz Milik. Suite à l’absence de l’attaquant polonais blessé, Jorge Sampaoli a utilisé l’Argentin depuis le début de la préparation estivale. Pipa Benedetto s’est montré intéressant puisqu’il a été décisif. En 5 rencontres, l’Argentin a inscrit 3 buts. Plusieurs clubs seraient intéressés à l’idée de le recruter lors du mercato.

Dans le besoin de liquidités, l’OM pourrait être enclin à accepter un départ de son attaquant cet été. À en croire plusieurs journalistes, Elche, Fenerbahçe et São Paulo seraient à l’affût sur son profil. Les contacts avec le club espagnol seraient au point mort. Cependant, c’est avec le club brésilien que l’OM serait en négociations. À en croire les informations de l’Équipe, les discussions entre les deux clubs seraient en cours. Acheté pour un montant de 14 millions d’euros à Boca Juniors à l’été 2019, l’OM ne souhaiterait pas brader son attaquant.

BENEDETTO PRÊT À RESTER ?

Mais un problème se pose dans le dossier menant au buteur argentin. Toujours selon les informations de l’Équipe, Darío Benedetto hésiterait à partir. Malgré la concurrence avec Arkadiusz Milik, l’attaquant olympien aimerait prouver à Jorge Sampaoli qu’il peut compter sur lui la saison prochaine. À 31 ans, il serait prêt à disputer sa troisième saison sur le continent européen. Interrogé par La Provence à la fin de la rencontre face à Servette, Darío Benedetto a nettement clamé son envie de revêtir la tunique olympienne la saison prochaine.

« Je suis content d’avoir marqué à nouveau avec l’OM. C’est mon troisième but en deux matchs. Je suis content. J’espère être ici la saison prochaine. Il faut que je continue comme ça. Je suis content pour l’équipe, pour moi, pour les supporters. Ils sont très importants pour nous. Les matchs sont différents avec leur soutien. » Darío Benedetto – Source : OM (15/07/2021)

BENEDETTO EST IMPORTANT POUR NOUS – MANDANDA

« Quant à Benedetto, ça a été une saison difficile. Milik est arrivé, il n’a pas eu beaucoup de réussite non plus. Il pense au collectif, peu importe son temps de jeu. Il nous a sauvé la mise à plusieurs reprises. Il est impliqué et investi, il est important pour nous avec un très bon état d’esprit. » Steve Mandanda – Source : Conférence de presse (21/05/2021)