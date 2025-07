Mercato OM : Bennacer en route vers une destination bien plus lucrative ?

Alors que l’Olympique de Marseille espérait un nouveau prêt d’Ismaël Bennacer pour la saison 2025-2026, le club phocéen pourrait voir le milieu algérien s’éloigner. L’Arabie saoudite est désormais en embuscade et semble prête à formuler une offre difficile à refuser.

Prêté par l’AC Milan lors de la seconde partie de la saison dernière, Ismaël Bennacer n’a pas eu l’impact espéré sous les couleurs de l’OM. Freiné par des pépins physiques à répétition, l’international algérien n’a jamais réellement pu s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi, malgré une volonté mutuelle de prolonger l’aventure.

Face à un bilan mitigé, le club marseillais a choisi de ne pas lever l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros. Toutefois, les dirigeants olympiens ont tenté de relancer le dossier en négociant un nouveau prêt avec Milan, à condition que Bennacer accepte une baisse salariale, son revenu annuel étant jugé trop élevé par les standards de l’OM.

L’Arabie saoudite entre dans la danse

A lire aussi : Une offre de 30M€ pour Paixao, Weah bloqué ? Et pas de prêt pour Aguerd… Les 3 infos Mercato OM de ce samedi 12 juillet 2025 !

Mais selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM pourrait voir ses espoirs douchés par l’arrivée surprise d’un prétendant bien plus puissant financièrement : la Saudi Pro League. Des clubs saoudiens envisageraient de recruter Bennacer et son coéquipier milanais Yacine Adli, avec à la clé des offres particulièrement alléchantes sur le plan contractuel.

Ce retournement de situation pourrait reléguer Marseille au second plan dans un dossier déjà complexe. Si Bennacer venait à céder aux sirènes du Golfe, l’OM devrait se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son milieu de terrain.

Le mercato s’annonce donc encore long et mouvementé sur la Canebière, et le sort du joueur algérien reste plus que jamais en suspens.

A lire aussi : Vente OM : Romain Molina explique pourquoi McCourt n’a pas vendu le club !