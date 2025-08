Mercato OM : Bennacer finalement monnaie d’échange pour un gros coup du Milan ?

Ismaël Bennacer, de retour à l’AC Milan après un prêt de six mois à l’Olympique de Marseille, est au cœur d’un été mouvementé. Selon les informations de La Repubblica, l’international algérien a récemment refusé une offre de 10 millions d’euros émanant du club saoudien Al-Ittihad. Une proposition pourtant acceptée par le club lombard, qui ne fait plus du milieu de terrain de 27 ans un élément intransférable.

Mais Bennacer, peu enclin à rejoindre le championnat saoudien à ce stade de sa carrière, a décliné l’opportunité. Un refus qui rouvre la porte à l’OM, où le joueur avait laissé une impression contrastée. Prêté de janvier à juin dernier, le milieu avait disputé 12 rencontres sous les ordres de Roberto De Zerbi, alternant les phases convaincantes et des périodes plus effacées. Freiné par une absence de préparation estivale, Bennacer avait néanmoins séduit par son intelligence de jeu, sa capacité à évoluer sous pression et son profil technique, toujours très apprécié par le staff marseillais.

Malgré cela, le club phocéen n’avait pas levé l’option d’achat de 12 millions d’euros en juin. Depuis, l’OM suit attentivement l’évolution du dossier et envisagerait de formuler une nouvelle demande de prêt, si Milan accepte de revoir ses exigences à la baisse. Mais le dossier est loin d’être simple.

Bennacer + 10M€ contre Vlahovic ?

D’après La Repubblica, l’AC Milan envisage désormais d’inclure Bennacer dans un échange avec la Juventus. Une offre comprenant 10 millions d’euros et le joueur a été transmise pour tenter de recruter Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe aurait donné son feu vert au club milanais, ce qui rend la transaction plausible. Si la Juve valide cet échange, Bennacer filerait à Turin, ce qui compromettrait définitivement les espoirs de l’OM de récupérer le milieu algérien.

L’été s’annonce donc décisif dans ce dossier, entre ambitions milanaises, intérêts marseillais persistants et refus catégorique de l’Arabie saoudite. L’OM pourrait tenter de nouveau sa chance fin aout si le joueur est toujours à Milan…