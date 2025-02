Mercato OM : Bennacer va laisser un grand vide à l’AC Milan…

Ismaël Bennacer a signé à l’Olympique de Marseille cet hiver. L’international algérien va laisser un grand vide auprès de ses coéquipiers à l’AC Milan.

Les messages d’adieu pour Ismaël Bennacer se sont multiplié ces dernières heures sur les réseaux sociaux. En effet, ses anciens coéquipiers de l’AC Milan n’ont pas manqué de poster des photos avec l’international algérien en lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière à Marseille. Mike Maignan, Rafael Leao ou encore Théo Hernandez l’ont récemment fait.

Les adieux de Mike Maignan et Rafael Leao à Ismael Bennacer ! 🥹❤️ [via @AC_MilanFR] pic.twitter.com/DZHsnAUNMn — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 5, 2025

Cette grosse révélation de Bennacer sur Bielsa !

L’histoire de Bennacer aurait pu s’écrire bien plus tôt à Marseille. Le milieu de terrain de l’AC Milan, prêté cet hiver à l’OM, a raconté ses débuts professionnels à Arles-Avignon, où tout a commencé pour lui grâce à une opportunité saisie à seulement 16 ans. « Quand j’étais à Arles, il y avait des joueurs blessés en équipe première. J’avais 16 ans à l’époque. Le coach adjoint m’avait appelé pour un match amical. On m’avait donné 15 minutes. Il fallait savoir taper dans l’œil. J’ai tout donné, on m’a fait jouer en Coupe de France, puis je n’ai plus quitté le groupe pro. »

A lire aussi : Mercato concurrents OM : La grosse mise au point de Riolo une polémique à Lyon

Mais avant son départ vers Arsenal, Bennacer aurait pu poser ses valises à Marseille. « Je suis déjà venu ici parce qu’à l’époque de Bielsa, il me voulait avec un beau projet avant que j’aille à Arsenal. En étant jeune à Arles, je n’avais pas eu de formation, je suis allé à Arsenal pour finir ma formation. Puis j’ai eu envie d’évoluer en équipe première. »

Désormais joueur de l’OM, Bennacer va enfin découvrir le club qu’il aurait pu rejoindre il y a plusieurs années. Un nouveau défi qui s’annonce crucial pour la deuxième partie de saison marseillaise.