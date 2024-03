Mercato OM : Bennani prévient Longoria de cette erreur à ne pas commettre !

Le journaliste Karim Bennani s’est exprimé sur la situation de Gasset à l’Équipe de Greg sur la chaîne l’Equipe. Il évoque notamment l’éventualité de prolonger le contrat du coach marseillais.

Karim Bennani a pris la parole sur la chaîne l’Equipe pour évoquer la durée de contrat de Jean-Louis Gasset à l’OM. Même si les deux parties (la direction marseillaise et Gasset) ne semblent pas envisager une suite, pour le journaliste ça serait une erreur de pas le prolonger si les résultats perdurent.

« Effectivement, s’il gagne la Ligue Europa et qu’il qui fait Top 4, ce serait peut être une erreur de ne pas y penser. Honnêtement, j’ai énormément de tendresse pour lui. Je trouve que c’est un super entraîneur mais il a été appelé pour être pompier de service. Il n’a pas été appelé pour être un bâtisseur et il faut connaître l’envie de l’OM sur les années futures. »

🔵 Gasset devrait partir en fin de saison : serait-ce une erreur ? 🎙️ @KarimBennani_ : « Ce serait une erreur de ne pas y penser si les résultats continuent comme ça » #EDG pic.twitter.com/X4vJcLswqx — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) March 12, 2024

« Il a prouvé qu’il était un super entraîneur »

« Est ce qu’on repart sur un projet sportif complètement flou ? On en fait sortir, on en fait rentrer à toutes les sauces… Ou on bâtit sur le fond de jeu que y’a aujourd’hui avec les quelques bons joueurs qu’on a aujourd’hui, Aubameyang, Ndiaye, Pau Lopez, Jonathan Clauss, tout ça. Si ça garde pour ensuite continuer, moi je pense honnêtement qu’il faudra prendre quelqu’un sur un cycle de deux ans minimum. Et je ne suis pas sûr que Jean-Louis Gasset veuille continuer comme ça deux ans et demi. Donc c’est six mois, là et les deux ans derrière.

Mais honnêtement, il a prouvé qu’il était un super entraîneur et qu’il était un entraîneur infiniment meilleur que ce qui était venu à l’OM depuis le début de saison et qu’il est en passe peut être d’apporter de la joie aux supporters. C’est déjà le cas depuis cinq matchs, donc ce serait une erreur de ne pas y penser si les résultats continuent comme ça. »