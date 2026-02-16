Mercato OM : Beye en stand by ? Deux autres options pour Longoria ?

L’Olympique de Marseille cherche toujours son nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi, et l’avenir immédiat du banc olympien reste incertain. Le dossier Habib Beye, favori selon L’Équipe, est aujourd’hui confronté à de nouvelles perspectives après la démission de Medhi Benatia.

Beye remis en cause suite au départ de Benatia ?

Depuis la séparation officielle avec Roberto De Zerbi annoncée le 11 février, l’OM est en quête d’un successeur pour redresser une saison en dents de scie. Le quotidien L’Équipe a confirmé que Habib Beye était poussé comme premier choix par Medhi Benatia, alors directeur du football, pour reprendre le flambeau à la tête du groupe marseillais.

Le profil de Beye correspondrait à ce que recherchait Benatia, tout en s’appuyant sur son passé de joueur et sa connaissance du club. Aucun accord n’a toutefois été officialisé, l’ancien technicien rennais devant encore régler son départ administratif de Rennes.

Avec la démission de Medhi Benatia elle-même, annoncée ce dimanche, l’appui principal de Beye au sein de la direction olympienne s’efface, remettant en question la dynamique de ce dossier.

Solutions alternatives : Abardonado et autres pistes étudiées

En attendant une décision définitive, Jacques Abardonado assure toujours l’intérim au banc de l’OM. L’ancien adjoint a déjà dirigé l’équipe lors de précédentes périodes de turbulence, notamment en septembre 2023, et reste à disposition du club pour prolonger cette mission jusqu’à la fin de la saison si nécessaire. Abardonado a expliqué après le match samedi en conférence de presse : « Le groupe, je ne le lâcherai pas. Je les connais pratiquement par cœur. S’il faut entraîner toute la semaine et faire le match de Brest, mon staff et moi sommes prêts. (…) Plus longtemps ? Je ne peux pas vous dire, a évacué l’intérimaire. L’objectif, c’était Strasbourg, préparer au mieux l’équipe pour avoir un résultat positif. Ensuite, il faudra poser la question directement à Pablo et à Medhi, qui seront à même de vous répondre. »

Selon les sources, la direction olympienne a reçu plusieurs candidatures ces derniers jours — sans que des noms précis soient confirmés — et Pablo Longoria, président du club, doit désormais arbitrer entre une prolongation d’intérim avec Abardonado ou l’arrivée d’un autre technicien.

Le timing de cette décision est jugé crucial pour l’équilibre sportif de l’équipe en Ligue 1, alors que l’OM navigue hors des places européennes et prépare ses prochains matchs dans un climat encore marqué par les départs successifs en haut de la hiérarchie.